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6種口味1次滿足！一次買兩手「HOROYOI微醉」送點心盤
為了讓女孩們在中秋連假把握姊妹時光，來自日本的低酒精飲料「HOROYOI微醉」，特別在中秋節前祭出驚喜，即日起於量販通路推出6入分享組，不但一次將6種經典口味——乳酸沙瓦、白色沙瓦、葡萄沙瓦、白葡萄、紅茶沙瓦以及蜂蜜檸檬，給一網打盡；即日起凡購買2手微醉6入組，不限單一口味或分享組，即可獲得微醉點心盤一只，款式隨機贈送，總共6款，數量有限，送完為止（活動僅限家樂福量販店、大潤發）。
「HOROYOI微醉」6入分享組，特別適合女孩們與閨密好友一同飲用，比如與姊妹們相約談心，3%低酒精濃度與6入多樣口味選擇，可以讓專屬姊妹的派對不斷升溫。亦或是與姊妹相約泳池玩水，搭配「HOROYOI微醉」微甜沁涼的口感為夏日降溫，還能拍出多彩繽紛的「多巴胺泳衣穿搭」美照，隨時可以與閨密好友展開一場說走就走的微醉假期。
「HOROYOI微醉」6入分享組即日起僅在全台家樂福量販店與超市店、大潤發販售，每組294元。詳細優惠資訊可至HOROYOI微醉官方社群查看。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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