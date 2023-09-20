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中秋嚐鮮！家樂福開賣日本麝香葡萄 市價8折限量1萬盒
趁著中秋連假與親朋好友相聚，除了大吃烤肉、月餅，也別忘了飯後來點清爽的水果解解膩，家樂福繼50年老欉文旦後，特別限時限量推出「日本原裝進口麝香葡萄」，以市價約8折的價格，邀請民眾嚐鮮。
家樂福此次特別引進產地來自日本山梨縣與長野縣的麝香葡萄，絕佳環境與氣候條件讓葡萄擁有得天獨厚的生長環境，培育出全球頂級葡萄，也是日本最大麝香葡萄供應產區，佔全日本近5成。麝香葡萄皮薄無籽、果肉富有彈性，甜度高達17度以上，一口咬下可品嚐到宛如荔枝般淡雅清甜，每年9～10月是麝香葡萄豐收季節，現在吃最對時。
家樂福自9月21日起於全台門市量販/超市/線上購物/家速配線上線下同步開賣日本原裝進口麝香葡萄，每盒350克只要399元，限量10,000盒，售完為止。每顆甜度可達17度，每盒足一碗公的量，吃起來超過癮。
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