「黑金」聞起來是這樣！Frank Gehry還幫LV造新香水瓶

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）旗下由頂尖調香大師雅克卡瓦利耶（Jacques Cavallier Belletrud）創作的Les Extraits香水系列，推出最新第六款香水Myriad，其獨特瓶身設計更是是當代傳奇建築師法蘭克蓋里（Frank Gehry）特別創作，猶如藝術品般滿溢的雕塑感與空靈感，也是他首度跨足香水瓶的設計。

Jacques Cavallier Belletrud在這款Myriad香水中，使用了被稱為「黑金」的珍貴烏木沉香，而為了在這個系列中呈現這種深邃又複雜的香調，他試圖「用光線穿透它」，展現彷彿鑽石般的Myriad香水裡的各種香味：他特地選用專屬路易威登的一款孟加拉阿薩姆烏木沉香精油為出發點，加上來自保加利亞玫瑰精油與格拉斯百葉玫瑰原精構成的花香，以及藏紅花和可可萃取物作形成的對比，最後以香葵和白麝香提升層次，再以苔蘚香調畫龍點睛。

事實上，在世界香水之都格拉斯土生土長的Jacques Cavallier Belletrud，受宇宙膨脹原理的啟發，一手打造出的Les Extraits香水系列，捨棄傳統的前中後調安排方式，打破經典的香水結構，展現出嗅覺主題精髓：花香調（Dancing Blossom）、麝香調（Cosmic Cloud）、柑橘調（Symphony）、柏香調（西普調）（Rhapsody）和琥珀調（Stellar Times），賦予香水精萃一種適應21世紀的現代表達方式。