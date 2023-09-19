昆凌9,000萬珠寶現身Boucheron精品店 雅獻法式空靈美

關於法式優雅，每個人的定義不盡相同，但只要提到法式高級珠寶，巴黎的芳登廣場則是公認的殿堂級地標。歷史源自1858年、並早在1893年已進駐芳登廣場的法國高級珠寶品牌Boucheron，今日為品牌台北101精品店重新開幕，不僅帶來上百件高級珠寶、總值約15億，開幕活動中再邀請品牌大使昆凌出席、優雅站台。

昆凌今日出席活動時，全身配戴了高級珠寶Coquillage貝殼項鍊、Quatre Radiant手鐲、高級珠寶海水藍寶戒指，全身總值近9,000萬。由於開幕前已搶先逛過Boucheron台北101精品店，昆凌表示全店特別很喜歡VIP室，有種中國風、很Detail的美，也讓她在空間裡覺得自己很特別。昆凌同時自陳有了女兒後基於安全考量，家中使用質材從大理石改為木板，並特別喜歡人字拼，一如Boucheron台北101精品店中的裝潢風格元素。私底下喜歡以素色搭配珠寶的她，則認為這樣將讓寶石顯得更為閃耀，並特別推薦今日身上的高級珠寶Coquillage貝殼項鍊。此外昆凌也分享挑選珠寶的秘訣，像是她不單從寶石切入，更在意整體造型與設計，像今日現場一只Vendome Liseré戒指便選用碩大、方形切割的海水藍寶搭配黑漆、鑽石鑲嵌，因此特別得她眼緣。

而回到Boucheron台北101精品店，對品牌執行長Hélène Poulit-Duquesne而言，全世界的Boucheron專賣店都維持以「家邸（Maison）」為主軸的風格一致性，同時還須在空間設計、裝置細節展現特色；例如9月初甫於日本銀座開幕的專賣店三樓便具有特殊的白樺木裝置、以致敬日本傳統禮俗，Boucheron台北101精品店則在兩間VIP室內特地使用一整牆滿佈的深綠色花鳥主題刺繡面料牆面以取代壁紙，既有Boucheron精擅的自然寫實風格，也帶出台灣節慶的聯想。

此外，特別設置的婚禮婚戒專區則滿足了新人對圓滿與幸福的想望。專區內大量使用粉色屬性的藍綠色調，並與芳登廣場的芳登圓柱共鳴。兩間VIP室延續了東方貴客對隱密的注重，可盡情在此鑑賞、甚至配戴高級珠寶或珍品；但一旦拉開半透明的玻璃屏風，空間則雙倍放大，甚至未來也可變成私密專屬空間，用途豐富多變。

也是在Boucheron台北101精品店全新開幕期間，品牌經典的「問號項鍊」（Question Mark）則成為最閃耀的目光焦點。問號項鍊最初問世於1879年，以不對稱但平衡的量體結構，展現最簡約、最極致的優雅，更成為此後Boucheron珠寶世家中最具辨視度的話題之作，本次便有至少六款高級珠寶問號項鍊，其中兩款則為首次來台，分別描繪了天鵝啣著祖母綠寶石的靜謐生動，另一款則以藍色碧璽和珍珠母貝聚焦於「月桂葉」主題，其餘則涵蓋了Plume De Paon孔雀羽毛、Lierre de Paris常春藤和Ble D’eté麥穗等品項，輕巧唯美演繹著法式的優雅況味。