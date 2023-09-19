拍賣史上最大稀世藍鑽17.61克拉將登日內瓦 10月將來台

稀世藍鑽是許多頂級珠寶藏家心目中不可或缺的重要項目。國際拍賣行佳士得（Christie's）將於11月7日舉槌的日內瓦瑰麗珠寶拍賣上，呈獻一枚17.61克拉的對稱梨形切割藍鑽「Bleu Royal」，是拍賣史上最大的內部無瑕艷彩藍鑽（Internally Flawless Fancy Vivid Blue）。這枚鑽戒在過去50年間都一直在私人藏家手上未曾公開亮相過，預計將於10月21、22日於拍前巡迴至台北預展，估價約3,500萬美元起（約11.2億元台幣起）。

蘇富比（Sotheby's）香港秋拍則推出一枚11.28克拉的雷地恩形切割艷彩藍鑽「無際之藍」，鑽戒配襯粉鑽，該藍鑽原石於2020年9月在位於南非的傳奇庫里南礦（Cullinan Mine）開採而出，估價約2億800萬港元起（約8.52億元台幣起）。