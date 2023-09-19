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拍賣史上最大稀世藍鑽17.61克拉將登日內瓦 10月將來台

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
香港蘇富比2023年秋季拍賣會台北預展推出一枚11.28克拉雷地恩形艷彩藍色鑽石「無際之藍」，綴以梯形鑽石及圓形粉紅色鑽石，估價約2億800萬港元起。圖／蘇富比提供
香港蘇富比2023年秋季拍賣會台北預展推出一枚11.28克拉雷地恩形艷彩藍色鑽石「無際之藍」，綴以梯形鑽石及圓形粉紅色鑽石，估價約2億800萬港元起。圖／蘇富比提供

稀世藍鑽是許多頂級珠寶藏家心目中不可或缺的重要項目。國際拍賣行佳士得（Christie's）將於11月7日舉槌的日內瓦瑰麗珠寶拍賣上，呈獻一枚17.61克拉的對稱梨形切割藍鑽「Bleu Royal」，是拍賣史上最大的內部無瑕艷彩藍鑽（Internally Flawless Fancy Vivid Blue）。這枚鑽戒在過去50年間都一直在私人藏家手上未曾公開亮相過，預計將於10月21、22日於拍前巡迴至台北預展，估價約3,500萬美元起（約11.2億元台幣起）。

蘇富比（Sotheby's）香港秋拍則推出一枚11.28克拉的雷地恩形切割艷彩藍鑽「無際之藍」，鑽戒配襯粉鑽，該藍鑽原石於2020年9月在位於南非的傳奇庫里南礦（Cullinan Mine）開採而出，估價約2億800萬港元起（約8.52億元台幣起）。

近年來彩鑽價格扶搖直上，10克拉以上艷彩藍鑽本身就相當罕見，更是屢次在拍賣上刷新紀錄。佳士得與蘇富比上拍過的10克拉以上艷彩藍鑽不到10枚，其中包括2014年於佳士得日內瓦以約2,380萬美元成交的13.22克拉「溫斯頓藍The Winston Blue」、2015年在蘇富比以4,850萬美元成交的12.03克拉古墊型艷彩藍鑽「約瑟芬的藍月」(The Blue Moon of Josephine)，2014年於佳士得日內瓦以5,754萬美元成交的14.62克拉「Oppenheimer Blue」，以及2022年於蘇富比以5,750萬美元成交的15.10克拉長方形切割「戴比爾斯浩宇之藍De Beers Blue」。

香港蘇富比2023年秋季拍賣會台北預展推出一枚11.28克拉雷地恩形艷彩藍色鑽石「無際之藍」，綴以梯形鑽石及圓形粉紅色鑽石，估價約2億800萬港元起。圖／蘇富比提供
香港蘇富比2023年秋季拍賣會台北預展推出一枚11.28克拉雷地恩形艷彩藍色鑽石「無際之藍」，綴以梯形鑽石及圓形粉紅色鑽石，估價約2億800萬港元起。圖／蘇富比提供
即將登上佳士得日內瓦拍賣的17.61克拉的對稱梨形切割藍鑽「Bleu Royal」，是拍賣史上最大的內部無瑕艷彩藍鑽，估價約3,500萬美元起。圖／佳士得提供
即將登上佳士得日內瓦拍賣的17.61克拉的對稱梨形切割藍鑽「Bleu Royal」，是拍賣史上最大的內部無瑕艷彩藍鑽，估價約3,500萬美元起。圖／佳士得提供

佳士得 蘇富比 日內瓦

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