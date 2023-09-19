來聽菲董自述LV男裝大秀創作內幕！全新podcast已上線

又有精品品牌推出質感文化podcast！路易威登（Louis Vuitton簡稱LV）推出首檔品牌獨家的podcast節目「Louis Vuitton [Extended]」，由法國時尚記者和紀錄片製作人Loïc Prigent擔任主持人、法國多種樂器演奏家TEPR設計製作配樂。該節目預計每兩個月播出一次，節目時長20至40分鐘，可在所有串流平台收聽，讓聽眾們深入瞭解路易威登的創意核心。

在即將陸續線上收聽的系列單集中，將介紹路易威登的創意團隊，包括女裝系列創意總監Nicolas Ghesquière、調香大師Jacques Cavallier Belletrud、腕表及珠寶藝術總監Francesca Amfitheatrof，還有機會見到眾多名人——藝術家、設計師、運動員、建築師、廚師等， 這些是在路易威登大膽奔放的活動與合作中的重要人物。

除此之外，Louis Vuitton [Extended] 也以前所未有的方式，帶領聽眾一同探索路易威登的創作過程和精湛技藝，包括男裝和女裝大秀的幕後花絮，以及路易威登的多元文化項目，例如米其林星級大廚Arnaud Donckele與明星甜點主廚Maxime Frédéric在聖特羅佩的路易威登餐廳的合作。