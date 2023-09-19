來聽菲董自述LV男裝大秀創作內幕！全新podcast已上線
又有精品品牌推出質感文化podcast！路易威登（Louis Vuitton簡稱LV）推出首檔品牌獨家的podcast節目「Louis Vuitton [Extended]」，由法國時尚記者和紀錄片製作人Loïc Prigent擔任主持人、法國多種樂器演奏家TEPR設計製作配樂。該節目預計每兩個月播出一次，節目時長20至40分鐘，可在所有串流平台收聽，讓聽眾們深入瞭解路易威登的創意核心。
在即將陸續線上收聽的系列單集中，將介紹路易威登的創意團隊，包括女裝系列創意總監Nicolas Ghesquière、調香大師Jacques Cavallier Belletrud、腕表及珠寶藝術總監Francesca Amfitheatrof，還有機會見到眾多名人——藝術家、設計師、運動員、建築師、廚師等， 這些是在路易威登大膽奔放的活動與合作中的重要人物。
除此之外，Louis Vuitton [Extended] 也以前所未有的方式，帶領聽眾一同探索路易威登的創作過程和精湛技藝，包括男裝和女裝大秀的幕後花絮，以及路易威登的多元文化項目，例如米其林星級大廚Arnaud Donckele與明星甜點主廚Maxime Frédéric在聖特羅佩的路易威登餐廳的合作。
在已經上線的首集單集中，邀請到男裝創意總監Pharrell Williams暢談他在創作品牌首個春夏男裝時裝秀的心路歷程。他在節目中說明他的靈感來源，以及6月20日點亮新橋的男裝大秀創作過程和其他精采內容。這一集中另獨家專訪Pharrell的叔叔Bishop Ezekiel Williams，他所帶領的Voices on Fire 合唱團以一首《JOY（Unspeakable）》掀起無比濃烈情懷，為這場男裝大秀畫上完美句點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言