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年賣約46座台北101高度的生義大利麵！星巴克TOP3揭曉

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
星巴克觀察，近年最受顧客喜愛的鹹食熱賣品項是「生義大利麵」。圖／星巴克提供
星巴克觀察，近年最受顧客喜愛的鹹食熱賣品項是「生義大利麵」。圖／星巴克提供

星巴克觀察，近年最受顧客喜愛的鹹食熱賣品項是「生義大利麵」，月銷近5萬份，一年銷量更高達近52萬份，等於賣出約46座台北101高度的生義大利麵，是星巴克熟客及會員們最喜愛的輕食之一；同步也揭曉近年最受歡迎TOP3生義大利麵。

星巴克最受歡迎TOP3生義大利麵，分別是「烤雞肉醬生義大利麵」、「海鮮青醬生義大利麵」、「松露烤雞生義大利麵」。其中的熱賣長銷款「烤雞肉醬生義大利麵」，選用完熟番茄與大量蔬菜燉煮，融入來自巴拉圭放牧飼養的牛背肩肉，最後鋪上義式香料烘烤的雞腿肉，淋上微酸且帶有牛肉香氣的紅醬，與帕瑪森起司美妙結合，勾起麵條還可品嘗起司牽絲，一口感受到多層次的Q彈口感。

今夏新登場風味，是首次以青醬搭配海鮮為基底的「海鮮青醬生義大利麵」，將門市熱銷的Q彈的生義大利麵，沾上濃郁滑順的青醬，加上海味滿滿的魷魚圈和鮮蝦，最後撒上紅椒及杏鮑菇等配菜，鮮香十足，一推出即大獲好評。「星想餐」優惠套餐組合，搭配95元飲品可升級套餐，原價290元、特價265元，全天候供應。

想來點輕奢高級風味，「松露烤雞生義大利麵」是絕佳選擇，以獨特密調的松露搭配濃郁滑順的白醬，鋪上以義式香料烘烤的嫩雞腿，香氣四溢。

「生義大利麵」興起於日本市場，意指沒烘烤過的義大利麵，因保存期限短而造就麵體口感更加軟Q、有彈性，星巴克所推出的生義大利使用星巴克獨家尺寸的寬扁麵體，特製的皮帶麵工法製作，寬扁麵體讓生義大利麵口感更Q彈、好入口，且能夠均勻沾附醬汁。

烤肉醬生義大利麵，185元。圖／星巴克提供
烤肉醬生義大利麵，185元。圖／星巴克提供
海鮮青醬生義大利麵，195元。圖／星巴克提供
海鮮青醬生義大利麵，195元。圖／星巴克提供
松露烤雞生義大利麵，185元。圖／星巴克提供
松露烤雞生義大利麵，185元。圖／星巴克提供

星巴克 台北101

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