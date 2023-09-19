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來場太空冒險吧！IKEA推超夢幻系列 家變成星際遊樂場
不分年紀，許多人對於太空、宇宙都有著無限遐想，都想要上太空一探究竟，快把家中打造成星際遊樂園吧！IKEA推出全新AFTONSPARV系列，包括火箭造型的兒童帳篷、太陽星系的造型地毯、帶有銀河圖紋的夜光窗簾、藍色宇宙床頂篷等，還有一系列太空人、太空船、外星人造型的玩偶，可以幫小朋友打造完美房間，甚至有著童心的大人，也很適合入手。
IKEA為此系列，創造出許多的太空主題角色，特別的是，角色來自於3～7歲喜愛太空的小孩們，一起腦力激盪，畫出心目中的星際英雄，因此有一系列的外星人填充玩具，譬如頭頂著可愛觸角、擁有大大眼睛與鮮綠色柔軟身體的玩偶，大人們看了也很喜愛。
還有星際冒險最佳隊友AFTONSPARV太空人填充玩具，共有兔子、熊、貓三款，身上太空衣還能穿脫，甚至更換其他衣服，另外必買太空船填充玩具，可以收納所有布偶，讓大家一起搭上太空。玩偶都採用100％再生聚酯纖維製造，觸感柔軟舒適又好抱。
另外還使用可回收的紙板，製作成火箭造型的遊戲帳篷，更可以任意彩繪，讓創意無極限。
其他商品譬如各種印有流星、行星、小行星和外星人圖案的被套，或是藍色宇宙床頂篷，躺在其中就能感受星空浩瀚，獨特的夜光窗簾，窗簾上的太空船、太空站、地球、各種行星等圖案在暗黑中會隱隱發光，以及100 % 聚酯纖維製成的太空短毛地毯，從中認識太陽系。
更多創意產品，譬如大面積的AFTONSPARV 著色紙捲上印有太陽、星球、火箭、太空人與星際軌道等圖案，可以任意填色或彩繪，全面讓人找回童心與激發創意。
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