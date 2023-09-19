蘋果watchOS 10正式推出 這1手勢秒叫出全新操作介面

蘋果watchOS 10今日正式推出，最大特色就是加入了全新的「智慧型堆疊」介面，可在需要時立即顯示最常用或是有時效性的相關小工具，同時加入了包括「史努比」在內的5款新錶面。經常進行單車訓練的用戶，現在可透過藍牙連接功率計、速度感測器和踏頻感測器，進而解鎖全新指標和「體能訓練檢視畫面」，而且自行車體能訓練將自動以「即時動態」全螢幕顯示於iPhone上，方便從車架上檢視。全新的「指南針航點」與「地圖」功能，可進一步為戶外冒險提供支援。「正念」App提供新工具輔助心理健康，包括記錄心理狀態等，另外，Apple Watch還能利用環境光感測器，測量每天待在日光下的時間，日照對視力、身心健康，甚至是調整時差都有很大的幫助。

對於已經使用Apple Watch一段時間的用戶，這次最大的更新就是全新「智慧型堆疊」介面，包含多個小工具，會依照使用者自身狀態顯示即時資訊，在任何錶面上都只需輕鬆轉動數位錶冠即可顯示。例如在一天的開始，「天氣」會顯示天氣預報，而在旅行時「智慧型堆疊」則會從「錢包」中顯示登機證。「行事曆」與「提醒事項」會重新調整順序置頂，以顯示即將到來的會議或任務，而正在運行中的App，例如「Podcast」，也會往上移，隨時供使用者取用。-6

無論當下正在使用哪個App，現在只要按下側邊按鈕就能隨時開啟「控制中心」，按兩下數位錶冠就能回到最近使用的App。

而喜愛隨著心情、穿搭更換錶帶、調整錶面的使用者，更新後也有更多錶面新選擇，5款全新錶面包括「史努比」、「調色盤」、「太陽指針」、「Nike地球」，以及Apple Watch Ultra專屬的Modular Ultra，都帶來更多的色彩搭配，同時可以隨著時間、天氣做出反應，帶來更多使用互動性。

經常登山、戶外活動的用戶，watchOS 10現在也讓「指南針」可以自動產生2種全新航點，「最後行動網路連接航點」能測量最後一次接收到行動網路的地點，讓使用者能查看訊息或通話。若發生緊急事故，「最後緊急事故通話航點」將偵測路途上裝置最後一次連接到任何可用的行動網路的位置，讓使用者能撥打緊急通話。而全新的「高度顯示畫面」可利用高度計資料，立體呈現儲存的航點。

Apple Watch Series 4及後續錶款現在就可以立即更新watchOS 10，須搭配運行iOS 17的iPhone XS或後續機型使用。 watchOS 10今日推出，帶來重新設計的App、全新「智慧型堆疊」、更多新錶面、全新自行車與健行功能，以及有助於心理健康的工具。圖／蘋果提供 自行車騎士可使用藍牙連接功率計、速度感測器和踏頻感測器。圖／蘋果提供 「智慧型堆疊」讓使用者能更方便隨時查看與自身狀態相關的即時資訊。圖／蘋果提供 超可愛的「史努比」錶面，角色會跟指針互動嬉戲，並對當地的天氣狀況作出反應，甚至在使用者進行體能訓練時跟著動起來。圖／蘋果提供 Apple Watch會計算個人化「功率區間」，讓使用者能輕鬆查看目前區間並追蹤每個區間花費的時間。圖／蘋果提供

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