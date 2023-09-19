SUNMI宣美曬新鞋兼放送大長腿 網：很難把注意力集中在鞋上

這廣告又甜又辣！有著「小髒鞋」暱稱的義大利鞋履品牌Golden Goose近期推出全新Marathon休閒鞋，同樣找來品牌大使SUNMI宣美來詮釋。於是可見到形象廣告中，身穿休閒短上衣搭配幾乎讓下半身失蹤的超短褲，秀出細長腿演繹新鞋，讓網友看了也直呼「很難把注意力集中在鞋上」。

Golden Goose與New Balance的抄襲官司仍在審理中，但無損品牌推出新款休閒鞋的進度。為了Marathon休閒鞋的上市，Golden Goose拍攝了系列形象廣告，一樣為全球大使的SUNMI宣美來擔綱主角。只見她身穿短版上衣不時秀出纖腰之外，超迷你的銀色短褲，也讓SUNMI宣美秀出大長腿，使人無法移開目光。因此曝光後，粉絲便在instagram上回覆說「宣美就是女王」、「我的視線都在她的臉上」或是「很難把注意力集中在鞋上」等留言。不僅有新形象廣告，Golden Goose還將在首爾開設期間快閃店來紀念鞋款的推出，屆時SUNMI宣美也會出席亮相。

adidas Originals在台舉辦記者會宣布歌手9m88成為全新品牌原創大使。圖／adidas Originals提供

另外，adidas Originals在台舉辦記者會宣布歌手9m88成為全新品牌原創大使之外，同時為著名三葉草Logo問世五十周年，於是透過三大經典鞋款，來重新演繹原創精神，並帶領消費者重溫跨越時代的潮履美學。在活動上，9m88以全新上市的三葉草Oversize Tracksuit酷黑套裝內搭紅色短版logo上衣，腳踩黑色Gazelle鞋款現身。除了新的鞋款之外，adidas Originals還推出全新品牌字體、三葉草標誌，移除了Logo下方慣用的「adidas 」字樣，藉以凸顯簡潔形象。

9m88以全新上市的三葉草Oversize Tracksuit酷黑套裝內搭紅色短版logo上衣，腳踩黑色Gazelle鞋款現身記者會。圖／adidas Originals提供

SUNMI宣美演繹Golden Goose近期推出的全新Marathon休閒鞋。圖／摘自instagram

SUNMI宣美演繹Golden Goose近期推出的全新Marathon休閒鞋。圖／摘自instagram

adidas Originals Superstar鞋，3,690元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals Gazelle鞋，4,090元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals Samba鞋，3,490元。圖／adidas Originals提供

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