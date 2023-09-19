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SUNMI宣美曬新鞋兼放送大長腿 網：很難把注意力集中在鞋上

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
SUNMI宣美演繹Golden Goose近期推出的全新Marathon休閒鞋。圖／摘自instagram
SUNMI宣美演繹Golden Goose近期推出的全新Marathon休閒鞋。圖／摘自instagram

廣告又甜又辣！有著「小髒鞋」暱稱的義大利鞋履品牌Golden Goose近期推出全新Marathon休閒鞋，同樣找來品牌大使SUNMI宣美來詮釋。於是可見到形象廣告中，身穿休閒短上衣搭配幾乎讓下半身失蹤的超短褲，秀出細長腿演繹新鞋，讓網友看了也直呼「很難把注意力集中在鞋上」。

Golden Goose與New Balance的抄襲官司仍在審理中，但無損品牌推出新款休閒鞋的進度。為了Marathon休閒鞋的上市，Golden Goose拍攝了系列形象廣告，一樣為全球大使的SUNMI宣美來擔綱主角。只見她身穿短版上衣不時秀出纖腰之外，超迷你的銀色短褲，也讓SUNMI宣美秀出大長腿，使人無法移開目光。因此曝光後，粉絲便在instagram上回覆說「宣美就是女王」、「我的視線都在她的臉上」或是「很難把注意力集中在鞋上」等留言。不僅有新形象廣告，Golden Goose還將在首爾開設期間快閃店來紀念鞋款的推出，屆時SUNMI宣美也會出席亮相。

adidas Originals在台舉辦記者會宣布歌手9m88成為全新品牌原創大使。圖／adidas Originals提供
adidas Originals在台舉辦記者會宣布歌手9m88成為全新品牌原創大使。圖／adidas Originals提供

另外，adidas Originals在台舉辦記者會宣布歌手9m88成為全新品牌原創大使之外，同時為著名三葉草Logo問世五十周年，於是透過三大經典鞋款，來重新演繹原創精神，並帶領消費者重溫跨越時代的潮履美學。在活動上，9m88以全新上市的三葉草Oversize Tracksuit酷黑套裝內搭紅色短版logo上衣，腳踩黑色Gazelle鞋款現身。除了新的鞋款之外，adidas Originals還推出全新品牌字體、三葉草標誌，移除了Logo下方慣用的「adidas 」字樣，藉以凸顯簡潔形象。

9m88以全新上市的三葉草Oversize Tracksuit酷黑套裝內搭紅色短版logo上衣，腳踩黑色Gazelle鞋款現身記者會。圖／adidas Originals提供
9m88以全新上市的三葉草Oversize Tracksuit酷黑套裝內搭紅色短版logo上衣，腳踩黑色Gazelle鞋款現身記者會。圖／adidas Originals提供

SUNMI宣美演繹Golden Goose近期推出的全新Marathon休閒鞋。圖／摘自instagram
SUNMI宣美演繹Golden Goose近期推出的全新Marathon休閒鞋。圖／摘自instagram

SUNMI宣美演繹Golden Goose近期推出的全新Marathon休閒鞋。圖／摘自instagram
SUNMI宣美演繹Golden Goose近期推出的全新Marathon休閒鞋。圖／摘自instagram

adidas Originals Superstar鞋，3,690元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals Superstar鞋，3,690元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals Gazelle鞋，4,090元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals Gazelle鞋，4,090元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals Samba鞋，3,490元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals Samba鞋，3,490元。圖／adidas Originals提供

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