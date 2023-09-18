Roots慶50歲生日首度攜手Barbie 經典包款沾惹粉紅、芭比娃娃也變身

繼舉辦經典單品回顧展後，Roots慶祝50周年腳步沒停歇，首度攜手美泰兒玩具公司的招牌「芭比（Barbie）」推出聯名系列。其中最吸引人的就是Roots經典班夫包不只尺寸變小，還換上粉紅外觀；還提供了身穿Roots授獎外套、棉質休閒套裝的芭比娃娃，讓人驚豔不已。

加拿大休閒品牌Roots為了紀念50周年，推出限量聯名Barbie系列服飾，以及芭比娃娃玩偶。這系列以Roots的經典單品為基礎，再加上象徵芭比的粉紅色和「Barbie」字樣點綴。於是可以看到招牌的綠色棒球外套，內裡採用了印有Barbie和Roots Logo的面料製作，胸前的R字貼繡，也換成了粉紅色；而一系列的棉質休閒套裝和上衣也都以相同方式來設計。除此之外，聯名系列中最受到關注的就是「班夫包」首次換上了全粉紅的外觀。而免不了的是雙品牌也呈現特製芭比娃娃，從性感俏麗形象搖身一變為穿著休閒棉褲、並加上獨有布貼設計的授獎夾克、棕色托夫短筒靴以及經典班夫包造型，使人耳目一新，更添收藏價值。

格紋圖樣一向是To b. by agnès b.重要設計元素，這季則呈現蘇格蘭格紋與嘉頓格紋為主。圖／agnès b.提供

另外，而法國時尚品牌agnès b.的支線To b. by agnès b.系列，在這季則透過復古氛圍格紋圖樣、霓虹色彩、招牌黑白條紋和緹花Logo織帶等元素，重現Y2K流行丰采。格紋圖樣一向是To b. by agnès b. 重要設計元素，今年則呈現蘇格蘭格紋與嘉頓格紋為主。像是白、紅、綠交織的蘇格蘭紋合身短版西裝外套、一字長裙，與色彩飽和的高領毛衣、丹寧寬褲配搭；運用嘉頓格紋的則有短版外套、腰部打褶圓裙與迷你百褶裙，為造型加入現代學院風格。

Barbie X Roots聯名系列有機棉長袖上衣，2,380元。圖／Roots提供

Barbie X Roots聯名系列迷你班夫包，9,580元。圖／Roots提供

Barbie X Roots聯名系列休閒上衣，3,880元。圖／Roots提供

Barbie X Roots聯名系列迷你信封包，3,680元。圖／Roots提供

Barbie X Roots聯名系列皮件皮革棒球外套，28,800元。圖／Roots提供

Barbie X Roots聯名系列Barbie玩偶，2,380元。圖／Roots提供

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