BLACKPINK ROSÉ限定珠寶！粉色Tiffany Lock美又有力

美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.）以代言人、韓流天團BLACKPINK成員ROSÉ為靈感，推出全新Tiffany Lock ROSÉ限定膠囊系列。系列珠寶以Tiffany Lock系列為藍本，採用玫瑰金製作，鑲嵌呼應ROSÉ名字和團名色彩的粉紅剛玉，推出四款限量珠寶，包括手鐲、耳環與兩種尺寸的項鍊。粉紅剛玉也是愛與力量的象徵。

Tiffany Lock的設計靈感源於古典珍藏庫收錄的一件1883年鎖頭作品，是品牌輝煌歷史的傳承延續。此次限定膠囊系列的設計精神是以嶄新角度詮釋經典創作，鑲嵌粉紅剛玉的Tiffany Lock ROSÉ系列珠寶造型時髦，幾何線條摩登而有個性，而粉紅色彩溫柔剛毅。ROSÉ也說︰「能看到以如此珍稀寶石演繹出不同風情的經典Lock系列讓我心情激動，也很開心能跟支持我的粉絲朋友及喜愛Lock系列的Tiffany好友們分享這些具意義的設計作品。」 Tiffany Lock ROSE限定膠囊系列18K玫瑰金鑲嵌粉紅剛玉耳環，20萬4,000元。圖／Tiffany提供 Tiffany Lock ROSE限定膠囊系列18K玫瑰金鑲嵌粉紅剛玉手鐲，45萬7,000元。圖／Tiffany提供 Tiffany Lock ROSE限定膠囊系列18K玫瑰金鑲嵌粉紅剛玉耳環，20萬4,000元。圖／Tiffany提供 Tiffany Lock ROSE限定膠囊系列18K玫瑰金鑲嵌粉紅剛玉項鍊中型款，19萬7,000元。圖／Tiffany提供 Tiffany Lock ROSE限定膠囊系列18K玫瑰金鑲嵌粉紅剛玉項鍊中型款，19萬7,000元。圖／Tiffany提供 Tiffany Lock ROSE限定膠囊系列18K玫瑰金鑲嵌粉紅剛玉項鍊小型款，10萬8,000元。圖／Tiffany提供 Tiffany Lock ROSE限定膠囊系列18K玫瑰金鑲嵌粉紅剛玉手鐲，45萬7,000元。圖／Tiffany提供 Tiffany & Co.以韓流巨星暨代言人ROSE為靈感推出Tiffany Lock ROSE限定膠囊系列。圖／Tiffany提供

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