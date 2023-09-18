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BLACKPINK ROSÉ限定珠寶！粉色Tiffany Lock美又有力

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Tiffany & Co.以韓流巨星暨代言人ROSE為靈感推出Tiffany Lock ROSE限定膠囊系列。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.以韓流巨星暨代言人ROSE為靈感推出Tiffany Lock ROSE限定膠囊系列。圖／Tiffany提供

美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.）以代言人、韓流天團BLACKPINK成員ROSÉ為靈感，推出全新Tiffany Lock ROSÉ限定膠囊系列。系列珠寶以Tiffany Lock系列為藍本，採用玫瑰金製作，鑲嵌呼應ROSÉ名字和團名色彩的粉紅剛玉，推出四款限量珠寶，包括手鐲、耳環與兩種尺寸的項鍊。粉紅剛玉也是愛與力量的象徵。

Tiffany Lock的設計靈感源於古典珍藏庫收錄的一件1883年鎖頭作品，是品牌輝煌歷史的傳承延續。此次限定膠囊系列的設計精神是以嶄新角度詮釋經典創作，鑲嵌粉紅剛玉的Tiffany Lock ROSÉ系列珠寶造型時髦，幾何線條摩登而有個性，而粉紅色彩溫柔剛毅。ROSÉ也說︰「能看到以如此珍稀寶石演繹出不同風情的經典Lock系列讓我心情激動，也很開心能跟支持我的粉絲朋友及喜愛Lock系列的Tiffany好友們分享這些具意義的設計作品。」

Tiffany Lock ROSE限定膠囊系列18K玫瑰金鑲嵌粉紅剛玉耳環，20萬4,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock ROSE限定膠囊系列18K玫瑰金鑲嵌粉紅剛玉耳環，20萬4,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock ROSE限定膠囊系列18K玫瑰金鑲嵌粉紅剛玉手鐲，45萬7,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock ROSE限定膠囊系列18K玫瑰金鑲嵌粉紅剛玉手鐲，45萬7,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock ROSE限定膠囊系列18K玫瑰金鑲嵌粉紅剛玉耳環，20萬4,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock ROSE限定膠囊系列18K玫瑰金鑲嵌粉紅剛玉耳環，20萬4,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock ROSE限定膠囊系列18K玫瑰金鑲嵌粉紅剛玉項鍊中型款，19萬7,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock ROSE限定膠囊系列18K玫瑰金鑲嵌粉紅剛玉項鍊中型款，19萬7,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock ROSE限定膠囊系列18K玫瑰金鑲嵌粉紅剛玉項鍊中型款，19萬7,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock ROSE限定膠囊系列18K玫瑰金鑲嵌粉紅剛玉項鍊中型款，19萬7,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock ROSE限定膠囊系列18K玫瑰金鑲嵌粉紅剛玉項鍊小型款，10萬8,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock ROSE限定膠囊系列18K玫瑰金鑲嵌粉紅剛玉項鍊小型款，10萬8,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock ROSE限定膠囊系列18K玫瑰金鑲嵌粉紅剛玉手鐲，45萬7,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock ROSE限定膠囊系列18K玫瑰金鑲嵌粉紅剛玉手鐲，45萬7,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.以韓流巨星暨代言人ROSE為靈感推出Tiffany Lock ROSE限定膠囊系列。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.以韓流巨星暨代言人ROSE為靈感推出Tiffany Lock ROSE限定膠囊系列。圖／Tiffany提供

Tiffany 珠寶

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