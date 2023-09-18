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112年國慶酒來了！「OMAR、玉山高粱」國慶限定版開搶

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
112年國慶紀念酒「OMAR單一麥芽威士忌 （雪莉果乾）」。圖／臺灣菸酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
112年國慶紀念酒「OMAR單一麥芽威士忌 （雪莉果乾）」。圖／臺灣菸酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

迎接中華民國112年雙十國慶，臺灣菸酒公司推出「OMAR單一麥芽威士忌 （雪莉果乾）」及「玉山高粱——山之煙」國慶限定版，銷售地點除台酒觀光酒廠、台酒直營便利店、長期合作酒專外，即日起至9月25日於4大便利超商開放預購，可透過全台7-ELEVEN的ibon機台、全家FamiPort機台、萊爾富及OK門市Line群組限量預購，數量有限，售完即止。

今年臺灣菸酒公司呼應國慶主軸，限量推出「OMAR單一麥芽威士忌（雪莉果乾）」及「玉山高粱——山之煙」特調版，限定款設計自文化總會112年國慶主題「民主台灣．堅韌永續」意象延伸，藉由平面構成立體面向，彎曲柔軟線段，代表台灣人民溫柔而堅韌的態度，相互交疊並展延，帶出對台灣這塊土地永續精神，無畏地展現與守護我們的民主價值。

「OMAR單一麥芽威士忌（雪莉果乾）」每瓶700毫升，批次調和限量15,600瓶。這次南投酒廠嚴選來自西班牙傳統產區兩款Oloroso雪莉桶，包括小雪莉桶（Hogshead）及Solera System的大雪莉桶（Sherry Butt），以熟成4至5年的威士忌為基酒，再調和陳釀6年以上的珍稀大雪莉桶原酒，賦予酒液果乾、奶油糖、堅果等調性，並加入新橡木桶陳威士忌增添木質、辛香料風味。透過勾兌限量版小雪莉桶陳年的淡泥煤麥芽威士忌，帶來陽光般的雪莉果乾風味，讓多變化的尾韻微微帶著煙燻烘焙氣息，在口中綻放出豐富且分明的層次感，呼應燦爛雙十國慶，展現出熱情而充滿希望的樣貌。

酒精濃度56%的「玉山高粱——山之煙」，每瓶容量700毫升，限量6,600瓶。由嘉義酒廠精選榮獲2023國際烈酒競賽（ISC）雙金獎的「山之煙．玉山原甕」高粱，調和成56度國慶限定版，成為絕世臻藏的限量調和。洋溢梔子花、菸草、高粱糧香，以及迷人的溫潤木質煙燻香氣，伴襯柴燒烏梅、桂圓乾及甘草甘潤尾韻，柔順口感帶著龍眼香與木質般的強烈氣息，醇厚酒體卻擁有清新的風格，深邃薰香餘韻裊裊繚繞，代表台灣溫柔而堅韌的永續精神。

因應送禮需求，臺灣菸酒公司今年更進一步將兩款國慶紀念酒，以每瓶500毫升容量，組合成每組2瓶的「國慶紀念酒禮盒」，限量2,000組，將於10月陸續在12家台酒酒廠推廣中心、台酒直營便利店販售，提供民眾多一種選擇。

112年國慶紀念酒「玉山高粱——山之煙」。圖／臺灣菸酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
112年國慶紀念酒「玉山高粱——山之煙」。圖／臺灣菸酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
臺灣菸酒公司推出「OMAR單一麥芽威士忌 （雪莉果乾）」（右）及「玉山高粱——山之煙」國慶限定版。圖／臺灣菸酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
臺灣菸酒公司推出「OMAR單一麥芽威士忌 （雪莉果乾）」（右）及「玉山高粱——山之煙」國慶限定版。圖／臺灣菸酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

國慶 玉山 小雪

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