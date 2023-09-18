存載具抽大獎！7-ELEVEN發票存OPEN POINT會員載具張張抽10萬點

你還在拿實體發票嗎？為了鼓勵民眾發票存載具，同時活絡OPEN POINT生態圈，7-ELEVEN今宣布推出「OPEN POINT會員載具雲端發票抽獎活動」，最大獎1人獨得10萬點OPEN POINT點數，等同10萬元現金，可跨通路當現金花。即日起至2023年10月31日前，會員到指定11大通路購物時，唯一選用OPEN POINT會員載具存發票、增中獎機會，抽獎活動將於2023年11月17日超展開，7-ELEVEN更加開超過3萬個中獎機會，預計送出總計市價400萬元的點數獎金。

OPEN POINT會員9～10月於7-ELEVEN（含OPEN POINT APP行動隨時取、i預購、i划算、ibon售票網、賣貨便、iOPEN Mall）、康是美、統一時代百貨、統一夢時代百貨、博客來、統一精工、星巴克、21 世紀烤雞、聖娜多堡、酷聖石、Mister Donut共11大通路消費，只要直接將發票存入「OPEN POINT會員載具」，即獲得抽獎資格，將抽出10名會員各贈送10萬點OPEN POINT點數、3萬名會員各贈送100點OPEN POINT點數，符合活動資格並抽中大獎的會員將可獲得10萬點OPEN POINT點數，抽中100點OPEN POINT點數的會員請留意OPEN POINT APP個人訊息推播中心，點數將陸續自動存入會員點數帳戶，獲得點數可於半年之內跨20大通路當現金花、就近6,800家7-ELEVEN繳納水電費、電信費等超過20種代收帳單。

7-ELEVEN自2020年7月自創OPEN POINT APP發票日誌服務，能跨集團11大通路消費直接存入OPEN POINT會員載具，提供統一發票「消費管理」、「自動對獎」、「智能兌獎」3大服務，至今已吸引超過23.2億人次使用。 即日起至2023年10月31日前，OPEN POINT會員到指定11大通路購物時，唯一選用會員載具存發票、增中獎機會，抽獎活動將於2023年11月17日超展開，7-ELEVEN加碼回饋、寵粉無限，加開超過3萬個中獎機會、總計市價400萬元的點數獎金。圖／7-ELEVEN提供

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