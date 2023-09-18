筆電也有訂閱制！華碩頂級電競筆電月付2,999元起年年換新
不只iPhone能夠年年訂閱換新，現在連頂級電競筆電也能每年升級最新款！PChome網路家庭旗下金融科技公司21st FinTech攜手華碩推出全台獨家的「華碩筆電訂閱方案」，訂閱週期為12個月，消費者僅要支付少少的月付款，即可享有無卡分期付款、專屬裝置保障，並承諾隔年將快速安排換新機及回收舊機的整合服務，讓追求頂級享受、每年都想更新電競戰備的民眾可以輕鬆換機無負擔。
華碩首波推出售價59,999至149,999元的頂規機款開放訂閱，包括提供精巧強悍的ROG Flow Z13、具備頂尖戰力的ROG Strix SCAR 18，和全球首款4K雙螢幕電競筆電ROG Zephyrus Duo 16，消費者只要選擇訂閱方案，線上申請並完成審核，訂閱商品將配送到府，免預繳、免押金，最低月付2,999元起，即可享受最頂級的ROG電競筆電，更同時擁有完美保固服務，意外人損華碩負擔80%維修費用。
1年訂閱期滿後還可依需求決定：「再訂閱｜舊機回收」、「再訂閱｜舊機買斷」、「舊機延長訂閱｜一年後舊機免回收」、「結束訂閱｜舊機回收」或「結束訂閱｜舊機買斷」共5種0利率0手續費方案，選擇更加靈活彈性，滿足現代消費者多元消費需求。
此外，華碩不限品牌舊換新，最高折抵17,000元，攜帶舊機（筆電、手機、平板、穿戴裝置、遊戲機）至全台「皇家俱樂部」回收，ASUS Store購機最高折扣1,500元。
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