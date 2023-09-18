銀行App線上開戶好方便 外幣、證券戶也能一次搞定

現代人習慣一切都在線上完成，在銀行數位服務不斷進步下，銀行App不僅要能承載各式各樣的功能，如協助用戶完成繳水電費、繳卡費、轉帳、投資理財、帳戶資金管理等，各種原來需要臨櫃申辦的服務也因應趨勢逐步線上化。例如申辦帳戶、設定約定帳號、升級數位帳戶功能等，不出門透過App就能輕鬆搞定，省下許多時間。

以不斷升級優化頗受好評的國泰世華CUBE App為例，全程數位申辦數位帳戶有兩種方式，第一種為「線上他行帳戶驗證」，申辦流程中填寫個人資料及他行帳戶資訊，完成驗證後上傳證件與其他應準備文件，完成後送出即會審核，約1~3個工作天即可知道審查結果，此種申辦方式可申請基礎數位存款帳戶。第二種為「線上視訊與自然人憑證驗證」，先填寫個人資料並完成證件上傳後，會由真人客服了解個人帳戶需求，並驗證自然人憑證以保障帳戶安全性，以此方式申辦可獲得完整功能的數位帳戶。不僅如此，透過CUBE App除了可以線上開台幣帳戶外，加辦外幣帳戶、證券帳戶、複委託也都能透過App完成。

開戶免出門，Cube App推出全程數位申辦數位帳戶。圖／國泰世華銀行提供

無論是透過臨櫃或是線上驗證申辦的國泰世華帳戶均可作為母帳戶，每個母帳戶可新增5個子帳戶，每位用戶最多可以有15個子帳戶。透過子帳戶管理資金．能達到分帳管理的需求，劃分不同的資金用途，例如存錢、投資、遊學費、旅遊基金、生活費、孝親費、休閒娛樂費、緊急備用金等，讓個人財務收支更清楚，更靈活掌控儲蓄進度。每個子帳戶還能自由取名以及設定目標儲蓄，依照自身需求量身規劃。

國泰世華帳戶可另申請子帳戶，透過子帳戶管理資金．能達到分帳管理的需求。圖／國泰世華銀行提供

而國泰世華外幣帳戶可進行16種幣別換匯，CUBE App內即可查看匯率趨勢圖以及設定匯率到價通知的服務，換匯服務時間為營業日早上09:00至凌晨02:00讓用戶能有彈性的時間在期望的匯率完成換匯，且有不定期推出的換匯活動，像是目前推出的美金高利定存優惠，讓用戶享有更優惠的匯率。

國泰世華外幣帳戶可進行16種幣別換匯，CUBE App內即可查看匯率趨勢圖以及設定匯率到價通知的服務。圖／國泰世華銀行提供

最後，針對帳戶常被使用到的轉帳功能，CUBE App也提供多種安全方便的轉帳方式。如設定手機號碼連結帳號，這樣在向別人收款時，只需請對方選擇國泰世華銀行代碼後，再輸入自己的手機號碼即可。而當想要轉帳給對方，卻沒有帳號時，CUBE App還有「太好轉」功能，只要自行填寫轉帳資訊、金額，自訂取款密碼，就能建立取款連結，將取款連結與密碼分享給對方，就能完成轉帳。而在自身轉帳給他人時，可選擇高強度的人臉辨識驗證取代一長串密碼，確保安全性。

不想排隊等開戶、臨櫃繳費、ATM轉帳，或是開了好多家銀行帳戶想理財，但光是帳號密碼就搞不清嗎？透過銀行App一站式服務，開戶、轉帳、繳費、理財，全都動動手指、線上輕鬆搞定。 CUBE App提供多種安全方便的轉帳方式，隨時線上轉帳不受時間地點限制。圖／國泰世華銀行提供

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