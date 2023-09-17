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台灣日本同步限量發售！金牌台啤台日友好喵喵罐萌翻

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「台日友好喵喵罐」將「招財貓」融入金牌啤酒包裝罐設計。圖／臺灣菸酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「台日友好喵喵罐」將「招財貓」融入金牌啤酒包裝罐設計。圖／臺灣菸酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

金牌台灣啤酒「台日友好喵喵罐」來了！台灣啤酒今年再度與TAIWAN PLUS夢幻聯動，推出金牌台灣啤酒「台日友好喵喵罐」限量主題版，只在日本東京上野公園及全台全家便利商店通路限量販售。即日起至今年10月3日，凡購買330毫升金牌3件、或多入裝，即享9折優惠，邀請民眾一起乾杯響應台日文化交流情誼。

由中華文化總會舉辦的「TAIWAN PLUS 2023」文化祭活動，近日於日本東京上野公園登場。今年以「台日一緒に（台日一起）」為主題，將上百個台灣品牌直送東京，深化兩地文化新能量交流。該活動自2018年首屆辦理，每年熱度持續攀升，2022年更突破20萬人次參與，實為每年台日交流的重要活動。

台灣啤酒去年與中華文化總會合作推出的金牌台灣啤酒「TAIWAN PLUS 2022 台灣吉日」活動限定版，可愛的貓貓瓶標設計風靡日台兩地，造成搶購風潮。今年再度攜手推出「台日友好喵喵罐」，將活動主視覺「招財貓」融入金牌啤酒包裝罐設計。

橘色線條勾勒的招財貓，取「橘」與「吉」的諧音，可愛的招財貓搭配電鍋、烏魚子、富士山及拉麵等台日兩國代表元素，更巧妙地把「吉」字呈現在圖案中。俏皮活潑的橘色貓貓，瞇著眼睛舉右手比YA，可愛的POSE也蘊含著台灣人喜愛拍照的意味。台啤將代表好運的啤酒傳遞到日本，與國際友人分享台灣百年歷史品牌的在地啤酒，台日一起共好、共創。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金牌台灣啤酒「台日友好喵喵罐」（右）即日起台灣與日本同步限量發售。圖／臺灣菸酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
金牌台灣啤酒「台日友好喵喵罐」（右）即日起台灣與日本同步限量發售。圖／臺灣菸酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

金牌 日本 東京

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