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星巴克 X Disney搶先購！21款俏皮新品 9月19日同步上市

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
DISNEY奇奇蒂蒂冷水杯，售價600元。圖／星巴克提供
DISNEY奇奇蒂蒂冷水杯，售價600元。圖／星巴克提供

今年秋天備受矚目的聯名，星巴克與Disney迪士尼攜手合作，首次推出復古懷舊系列「Relive the Magic Together」聯名限定商品，將推出15款迪士尼各式材質咖啡隨行杯，以及6款生活用品，9月19日全門市及線上門市同步上市。其中有9款商品將開放星禮程會員於9月18日搶先購買。

Disney迪士尼今年邁入100周年，星巴克與迪士尼特別策劃以迪士尼備受粉絲喜愛角色的俏皮剪影，米奇、米妮、奇奇與蒂蒂、小飛象、史迪奇與安琪等迪士尼主角，推出系列融合藝術和復古氛圍的商品，有馬克杯、不鏽鋼杯(水壺)、TOGO冷水杯，以及各式質感生活配件，可重複使用的手提袋、雨傘，所有聯名商品皆富有迪士尼的藝術風格，且帶有星巴克的經典特色。商品數量有限，售完為止。

星巴克為歡慶Disney迪士尼聯名，同步於台北時代門市推出單店限定活動，將於9月18日至10月13日設置Disney迪士尼窗貼、拍照背板、拍照框等；9月18日起，於台北時代門市消費滿1,000元可體驗復古拍貼機乙次；星禮程會員9月18日起台北時代門市消費任一大杯(含)以上全品項飲料，即可獲得迪士尼聯名限定明信片乙張，款式隨機，贈完為止。

全門市活動於9月18日至9月19日期間，憑星巴克社群官方帳號迪士尼截圖，購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱飲料，即可享2杯6折優惠；於活動期間購買迪士尼系列聯名商品乙件，即可獲得迪士尼奇幻魔法限定貼紙乙張，贈完為止。

DISNEY Chill雨傘，售價1,050元。圖／星巴克提供
DISNEY Chill雨傘，售價1,050元。圖／星巴克提供
DISNEY史迪奇馬克杯，售價850元。圖／星巴克提供
DISNEY史迪奇馬克杯，售價850元。圖／星巴克提供
DISNEY Chill不鏽鋼杯，售價1,280元。圖／星巴克提供
DISNEY Chill不鏽鋼杯，售價1,280元。圖／星巴克提供
DISNEY Chill提袋，售價1,000元。圖／星巴克提供
DISNEY Chill提袋，售價1,000元。圖／星巴克提供

迪士尼 星巴克 Disney 咖啡

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