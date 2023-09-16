台灣設計師活力出擊 在地也國際、周日登倫敦時裝周
近期台灣設計師新訊頻傳，無論是與地方縣政府合作、以服裝乘載文化，又或是將台灣聯名與工藝系列前往國際大都會打造快閃店，甚至是即將登上倫敦時裝周發表全新系列，頻頻與在地或國際接軌。
台灣設計師Daniel Wong與雲林縣政府文化觀光處合作，日前並於台北舉辦「雲林厚工學The MEGA Yunlin」展前記者會台北場，透過服裝概念詮釋雲林的五大「厚工」：農業、神宮、共享、觀光與未來；其中英文標題的MEGA除了有象徵雲林的能量，也有台語「眉角」的諧音，而「雲林厚工學」活動也將在11月18日至12月3日於北港好酷文化園區展開，透過9個倉庫、7個衛星場域、11個專業團隊合作的16間展期，以服裝、策展...等不同面向，重新認識在地能量。
台灣設計師品牌JUST IN XX則前進日本伊勢丹百貨打造快閃店，將品牌曾與故宮聯名、國立歷史博物館聯名常玉系列，以及廟宇彩繪工藝師莊武男聯名系列，重現於伊勢丹百貨新宿店，期間限定，僅至9月19日（二）為止。
最後台灣新銳設計師Claudia Wang王子欣則將登上倫敦時裝周，於台灣時間9月18日（凌晨三點半至五點），於英國倫敦舉辦2024春夏新品表會，走秀主題定調為「諾倫女神的玫瑰_第二象限」，同時推出電玩遊戲，走秀將同時於現場與Claudia Wang官方社群媒體平台發表，讓台灣無時差，與英倫時裝周，風潮同步。
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