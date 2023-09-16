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台灣設計師活力出擊 在地也國際、周日登倫敦時裝周

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
台灣設計師品牌JUST IN XX將品牌多個聯名、台灣在地工藝系列帶往國外，於伊勢丹百貨新宿打造期間限定快閃店，至9月19日（二）為止。
台灣設計師品牌JUST IN XX將品牌多個聯名、台灣在地工藝系列帶往國外，於伊勢丹百貨新宿打造期間限定快閃店，至9月19日（二）為止。

近期台灣設計師新訊頻傳，無論是與地方縣政府合作、以服裝乘載文化，又或是將台灣聯名與工藝系列前往國際大都會打造快閃店，甚至是即將登上倫敦時裝周發表全新系列，頻頻與在地或國際接軌。

台灣設計師Daniel Wong與雲林縣政府文化觀光處合作，日前並於台北舉辦「雲林厚工學The MEGA Yunlin」展前記者會台北場，透過服裝概念詮釋雲林的五大「厚工」：農業、神宮、共享、觀光與未來；其中英文標題的MEGA除了有象徵雲林的能量，也有台語「眉角」的諧音，而「雲林厚工學」活動也將在11月18日至12月3日於北港好酷文化園區展開，透過9個倉庫、7個衛星場域、11個專業團隊合作的16間展期，以服裝、策展...等不同面向，重新認識在地能量。

台灣設計師品牌JUST IN XX則前進日本伊勢丹百貨打造快閃店，將品牌曾與故宮聯名、國立歷史博物館聯名常玉系列，以及廟宇彩繪工藝師莊武男聯名系列，重現於伊勢丹百貨新宿店，期間限定，僅至9月19日（二）為止。

最後台灣新銳設計師Claudia Wang王子欣則將登上倫敦時裝周，於台灣時間9月18日（凌晨三點半至五點），於英國倫敦舉辦2024春夏新品表會，走秀主題定調為「諾倫女神的玫瑰_第二象限」，同時推出電玩遊戲，走秀將同時於現場與Claudia Wang官方社群媒體平台發表，讓台灣無時差，與英倫時裝周，風潮同步。

Claudia Wang將在登上倫敦時裝周期間，同步推出虛擬電玩。圖／Claudia Wang提供
Claudia Wang將在登上倫敦時裝周期間，同步推出虛擬電玩。圖／Claudia Wang提供
台灣新銳設計師Claudia Wang王子欣。圖／Claudia Wang提供
台灣新銳設計師Claudia Wang王子欣。圖／Claudia Wang提供
設計師Daniel Wong受雲林縣政府之邀，以雲林「厚工學」五大主題打造時裝走秀。圖／Daniel Wong提供
設計師Daniel Wong受雲林縣政府之邀，以雲林「厚工學」五大主題打造時裝走秀。圖／Daniel Wong提供
設計師Daniel Wong受雲林縣政府之邀，以雲林「厚工學」五大主題打造時裝走秀。圖／Daniel Wong提供
設計師Daniel Wong受雲林縣政府之邀，以雲林「厚工學」五大主題打造時裝走秀。圖／Daniel Wong提供

設計師 雲林 倫敦 時裝周 品牌

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