穿浴衣品蟹8折、原燒肉品大增量！王品旗下4餐廳優惠

炎夏漸去，近日略有入秋的舒爽感，此時也值海鮮盛產的時節，王品旗下餐廳推出秋季優惠。包括9/23前穿浴衣至「藝奇和牛岩板燒」日本料理品嘗活蟹限定套餐，享每客8折優惠；「旬嚐」推出季節限定新品比目魚兩吃和清酒雙饗盛宴；日式燒肉「Oh my!原燒」將4款套餐肉品增量，最多加量13%不加價；「最肉」燒肉餐酒館也推出三款牛舌新品，10/15前單點即贈冠軍調酒一杯。【未成年請勿飲酒，酒後不開車】

秋天是品蟹的季節，王品旗下日本料理藝奇和牛岩板燒的「活蟹限定套餐」，其中「旨味酒蒸活蟹」選用當令新鮮豐腴的蟹蟳，經300~400度火山岩板上蒸下煮，再以初霧酒蒸料理手法和料理長獨家調製醬料，將濃郁蟹膏和鮮美甘甜的秋蟹完美融合。「今が旬の鮪魚刺身盛宴」則精選鮪魚腹肉，肉質清甜爽口。「蟹肉佐白蘆筍奶油吐司」以奶油吐司做底，疊上清脆白蘆筍再鋪以蟹肉絲。全套七道菜原價1,380元，9/23前，穿浴衣到店消費「活蟹限定套餐」，享每客8折優惠，10%服務費依原價另計。

全新鍋物品牌「旬嚐」主打頂級鍋物及專人桌邊服務，秋日推出「比目魚兩吃盛宴」和「七賢花水香清酒」兩款新菜。前者先以生魚片品嘗魚肉細緻口感，二吃再入鍋涮煮鎖住鮮甜肉質。10月底前凡消費任一套餐，加價680元即可享受這道原價980元的佳餚。

日式燒肉「Oh my!原燒」端上新品「豪邁勇者戰斧豬」雙人和三人套餐，主角為戰斧豬且最高提供36盎司肉量。同時，「華麗巨星鑽切牛」、「黑紳士安格斯牛」及「豪放牛仔澳洲和牛」三款多人套餐肉品最多加量至13%，價格不變，維持在1,598~3,698元間。

被譽為最美燒肉餐酒館的「最肉」，也端出三款牛舌新品，和牛牛舌涮佐山藥泥、漬辣椒蔥鹽牛舌薄片和厚切和牛牛舌，價位介於480~680元，即日起至10/15，單點任一份即可品嘗價值220元的「冠軍調酒─茉莉芭樂摩西多」一杯。10月底前，周一至周四晚上8點半後消費兩杯酒精飲料，招待價值480元的美國和牛牛小排一份。

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「Oh_my!原燒」因應入秋轉涼，新增兩款主食「胡麻豬肉烏龍麵」（前）和「麻辣極選牛肉麵」 10月底前凡消費「旬嚐」任一套餐，加價680元即可享受原價980元的「比目魚兩吃盛宴」。圖／王品集團提供 「最肉」9月14日起開放午餐，「雙人組合餐」憑券享8折。圖／王品集團提供

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