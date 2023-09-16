限時送隨行杯！Nespresso 亞洲首家風格概念店 落腳台灣

瑞士精品咖啡品牌Nespresso「亞洲首家風格概念店」落腳台灣，品牌將位於台北忠孝SOGO的新概念精品店重新改裝，結合本土傳統花磚文化設計，同時打造永生綠植牆體現永續價值，並首度引進數位透明電子櫥窗，全新門市即起開幕迎賓。

慶賀新店型開幕，即日起至10/1，於SOGO台北忠孝館Nespresso風格概念店購買咖啡機與任80顆咖啡膠囊，即可獲得限量冰夏隨行杯（價值800元）；購買任150顆膠囊，即贈 BARISTA 特調咖啡杯組（2入價值920元）；消費滿2,500元還有機會抽中近萬元咖啡機。9/16~17、9/23~24消費滿3,000元可獲得開幕期間假日限定花磚甜點手作室甜點。

Nespresso亞洲首家風格概念店有3大特色，其中最大亮點，是攜手台灣花磚博物館，以在地獨有花磚文化為設計，將咖啡香巧妙融入地方風情。亮點二是以沉浸式科技感櫥窗與一對一咖啡專家服務，打造出完美的咖啡五感體驗。亮點三則是維持一貫永續發展的態度，用回收膠囊與咖啡粉融入品飲桌，打造未來永續風格空間。

慶賀新店型開幕，即日起至10/1有多項優惠。圖／Nespresso提供

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