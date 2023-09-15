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德國名表傳奇重返台灣 Chronoswiss 40周年款限量誘客

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Chronoswiss，Open Gear Tourbillon開式齒輪飛行陀飛輪Sunset款，價格店洽。圖／Chronoswiss提供
Chronoswiss，Open Gear Tourbillon開式齒輪飛行陀飛輪Sunset款，價格店洽。圖／Chronoswiss提供

想到德國鐘表，除了經典位於格拉蘇蒂小鎮的多個高級製表廠，現在又有新選擇。最早由製表名家Gerd-Rüdiger Lang在慕尼黑創立的Chronoswiss，一度離開台灣市場，又在近日重新回歸。包含品牌經典的三針一線（Regulateur）面盤、錢幣紋、洋蔥式表冠等特色，並帶來一只40周年紀念的Delphis Oracle表款，強勢回歸。

現任CEO Oliver Ebstein同樣熱愛傳統機械，但為Chronoswiss整體賦予了風格新象：傳統的古典特色維持，但品牌全系列表款多使用彩色的火焰搪瓷加持，並包含像是陀飛輪等複雜功能表款。目前在台灣並引進了包含Delphis、Open Gear、Open Gear Tourbillon、Open Gear ReSec、Open GearHypnotic、Space Timer等合計11只不同系列新品。

今日記者會上最搶眼的重點表款則首推單指針、「獨眼龍」與逆跳（Retrograde）功能：40周年紀念的Delphis Oracle表款。42毫米的玫瑰金表殼，其外圈包含了錢幣紋、洋蔥式表冠等Chronoswiss地經典特色。面盤的上半部底層使用了機刻雕花（Guilloche）紋路於底層，再於其上施以7層的透光藍色搪瓷，展現出古典卻又冷凝動容的豔麗質感。

C.6004自動上鍊機芯具備時間顯示，其中分鐘是從面盤外側的0到60刻度指示，當分鐘由左至右走到60的刻度之後，分鐘將輕巧快速地逆跳回原位，此時12點鐘的數字轉盤也將瞬跳進入下一個數字。翻開背面，將可透過透明後底蓋欣賞日內瓦波紋修飾、倒角打磨的細膩機芯修飾工序。全球限量50只，台灣到貨極少量、訂價則為158萬元，物以稀為貴。

闊別台灣約十年後，混合德瑞製表精神與工藝的Chronoswiss，近日正式重返台灣。圖／Chronoswiss提供
闊別台灣約十年後，混合德瑞製表精神與工藝的Chronoswiss，近日正式重返台灣。圖／Chronoswiss提供
Chronoswiss，Open Gear Tourbillon開式齒輪飛行陀飛輪Meteorit款，價格店洽。圖／Chronoswiss提供
Chronoswiss，Open Gear Tourbillon開式齒輪飛行陀飛輪Meteorit款，價格店洽。圖／Chronoswiss提供
Chronoswiss，Open Gear Hypnotic催眠師腕表，價格店洽。圖／Chronoswiss提供
Chronoswiss，Open Gear Hypnotic催眠師腕表，價格店洽。圖／Chronoswiss提供
Chronoswiss的Dephis Oracle腕表，齊備了逆跳、洋蔥式表冠、錢幣紋等眾多品牌經典美學DNA，並以綿密的搪瓷結合機刻雕花紋路，美不勝收，全球限量50只，訂價158萬元。圖／Chronoswiss提供
Chronoswiss的Dephis Oracle腕表，齊備了逆跳、洋蔥式表冠、錢幣紋等眾多品牌經典美學DNA，並以綿密的搪瓷結合機刻雕花紋路，美不勝收，全球限量50只，訂價158萬元。圖／Chronoswiss提供

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