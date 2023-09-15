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影／不是眼花！民眾直擊台東海面「浮空飛船」 畫面曝光眾人驚

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《名偵探柯南黑鐵的魚影 》日本BLACK 〞CROW〞SING海報台灣影迷特典

聯合報／ 編譯張佑生╱即時報導
柯南黑鐵的魚影海報贈送。普威爾提供
柯南黑鐵的魚影海報贈送。普威爾提供

《 名偵探柯南 黑鐵的魚影 》在台上映進入第11週，持續不斷締造柯南台灣票房新高記錄！

https://www.youtube.com/watch?v=njFHMaUK3PY

目前仍在日本上映中的《 名偵探柯南 黑鐵的魚影 》，官方於 9/06 釋出一款最新的宣傳海報「 BLACK "CROW"SING 」，黑暗組織全員角色同框的畫面令人耳目一新，非常有特色。為造福台灣影迷，片商普威爾特地爭取日方授權，緊急印製「 BLACK "CROW"SING 」特典海報，作為上映第11週的購票特典贈品。

自9/16（週六）起，凡購買柯南電影票一張（不限任何放映影廳版本），即可獲贈「 BLACK "CROW"SING 」A3特典海報一張，各家戲院分配數量有限，送完為止，柯南迷們請勿錯過！

《 名偵探柯南 黑鐵的魚影 》現正熱映中！

柯南 日本 威爾

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