7-ELEVEN「思樂冰」200店慶！限時1天全品項任選「大杯第2杯0元」
週末就是要和家人或三五好友一起吃冰！7-ELEVEN推出冰品限時優惠，其中引爆懷舊話題的「思樂冰」200店慶，於9月17日限時一天推出「思樂冰」全品項任選大杯第2杯0元（可混搭口味），快趁優惠吃一波！
7-ELEVEN於限定門市販售的霜淇淋，共有「夏日芒芒霜淇淋」、與米其林一星正宗泰式餐廳「頌丹樂」攜手合作推出的獨家「泰濃郁！奶茶風味霜淇淋」、「義美牛奶霜淇淋」等3種口味，售價皆為49元，各店販售口味不一、依門市現場為主。9月15日至9月17日憑icash Pay支付可享霜淇淋同品項買1送1，限當下領取。
此外，7-ELEVEN酷聖石複合店9月15日至9月17日推出全品項冰淇淋第2杯半價（不含脆餅、配料、醬料加購品項）。上述各項優惠活動詳情請依7-ELEVEN官網公告為主。
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