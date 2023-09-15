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樂事會 6款得獎紅酒親民價

聯合報／ 記者高婉珮／專題即時報導
樂事會今年中秋推出獲多項大獎的歐陸珍釀組，再加贈義大利與澳洲熱銷紅酒。圖／樂事會提供
樂事會今年中秋推出獲多項大獎的歐陸珍釀組，再加贈義大利與澳洲熱銷紅酒。圖／樂事會提供

成立於1969年的英國酒商樂事會，致力發掘世界優質佳釀。基於舊世界葡萄酒經典不容忽視，今年中秋特別精選6款舊世界得獎酒款各2瓶。訂購6瓶，贈法國金獎紅酒乙瓶（市值1,199元）；訂購12瓶，贈97分義大利與澳洲熱銷紅酒各乙瓶（總價值1,898元），14瓶酒平均每瓶只要492元，約53折優惠；滿瓶再加碼消費滿18瓶，更加碼送英國原裝Dartington Crystal醒酒器乙個（市值3,500元）。

6個酒款分別為由釀酒大師Angelo Maci親自操刀的「Pillastro Primitivo 2021」，獲得金牌及95高分肯定。「Vinha do Fava Touriga Nacional 2021」於橡木桶中陳年，濃郁美味。來自西西里島名莊、以當地特色品種黑珍珠釀製的「Massivo Nero d'Avola 2020」，同樣有著金牌及91高分肯定。

「Dinastía Manzanos Tempranillo 2020」是一款濃郁誘人的金牌美酒。奪下95分的美味酒款「Saracosa Rosso di Toscana 2019」，有深邃的黑櫻桃果香與巧克力的氣息交織，十分迷人。奪下6項大獎的「Camino de Seda 2021」，帶有滑順口感與豐富果香，是中秋烤肉最佳良伴。

樂事會酒款提供台灣本島免費直送到府。若顧客對商品不盡滿意，在未開瓶狀態下，將提供換貨或退款服務。預約請電（02）7701-0188樂事會，優惠代碼「5616001」，或洽官方網站：www.directwines.com.tw/UDN，FB請搜尋「Direct Wines Taiwan」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金牌 中秋 紅酒 英國

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