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經典童話改編「狼與彼得」音樂會 巡演最終場下周台北舉行

聯合新聞網／ 聯合數位文創
「狼與彼得」音樂會高度互動的劇情，受到親子家庭歡迎，巡演最終場下周登場。圖／聯合數位文創提供
「狼與彼得」音樂會高度互動的劇情，受到親子家庭歡迎，巡演最終場下周登場。圖／聯合數位文創提供

由經典童話「彼得與狼」改編的「狼與彼得」，就如其名為「翻轉劇情」，原是勇敢的彼得與小動物們一起捕捉大野狼，拯救森林畫下句點，新版「狼與彼得」由TASO台灣藝術家交響樂團改編，將結局扭轉，原來大野狼攻擊小動物們是情有可原？寓教於樂的內容吸引孩子目光，是今年的高人氣親子音樂會，巡演最終場下周在台北登場，要搶票的家長動作快。

「狼與彼得」講述勇敢的小男孩彼得趁祖父不注意時，無所畏懼地與動物好朋友們聯手將不懷好意的大野狼捉住的音樂故事，當中使用了各種樂器呈現角色們的聲音，例如以弦樂合奏表示勇敢的彼得、活潑的小鳥則是長笛、以單簧管表示調皮的小貓、鴨子則是與呱呱叫聲相仿的雙簧管，而可怕的大野狼以三支法國號來展現反派的特色，堪稱音樂史上「教科書級」的作品。

由TASO台灣藝術家交響樂團、聯合數位文創主辦的「狼與彼得－TASO互動式親子音樂會」，巡演最終場在九月廿三日於台北市政府親子劇場演出。購票請上 udn售票網，客服專線02-2649-1688。

交響樂團 親子 藝術家

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