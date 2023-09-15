19歲少女獲人生首「滿貫」太勵志！隱藏身份還有這...
2023年美國網球公開賽甫於日前落幕，雖然日前受到高度熱切討論的西班牙年輕球王卡洛斯．艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）並未獲得男子單打冠軍，但同樣身為勞力士（ROLEX）代言人的科里高芙（Coco Gauff）則獲得女子組單打后冠，同時職業生涯排名上升至職涯最高第三位，也令勞力士與有榮焉。
Coco Gauff是與日前9月9日的最終決賽中獲得此一殊榮，三盤大戰以2：6、6：3與6：2，逆轉獲勝，獲得其職涯首個大滿貫賽事。而堅毅的決心，一如勞力士在堅持專業與精準度上的恆常追求；同時年僅19歲的Coco Gauff也是1999年以來、贏得美國網球公開賽（US Open）最年輕的美國選手，也與「同門」的Carlos Alcaraz同樣「英雄出少年」。
美網與溫布頓網球公開賽、澳網、法網並列網球的四大滿貫賽事，歷史源起於1881年，並與勞力士從2018年開始合作，由勞力士擔任大會指定時計。而雖然一年之中最後一個滿貫賽事美網已經結束，但時間持續前行，一如勞力士不斷突破製程、風格、想像力的邊界，網球賽事接下來的焦點將由個人轉為團體賽事，例如9月22日至24日首次在加拿大溫哥華舉辦的「拉佛盃（Laver Cup）」，並同樣由勞力士擔任創始合作夥伴和大會指定計時。
屆時將有哪些勞力士代言人、傑出的菁英選手登場較勁，展現鬥志、力量與對精準的高速回應？且讓人拭目以待。
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