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英倫時尚品牌打造貴族風快閃Cafe 炸魚、薯條這裡吃！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
從薯條、炸魚、太陽蛋，Norman's Cafe道地的英式小吃，是Cafe原本一大特色。圖 / 翻攝自 IG @ normanscafelondon（合成圖）
從薯條、炸魚、太陽蛋，Norman's Cafe道地的英式小吃，是Cafe原本一大特色。圖 / 翻攝自 IG @ normanscafelondon（合成圖）

想到倫敦會讓你想到什麼？格紋、（炸魚）薯條、早午餐、騎士風格？現在英倫時尚品牌Burberry為你一次滿足多種願望。就在倫敦知名的Norman’s Cafe。

由於適逢倫敦時裝周期間，Burberry推出了與原本位於倫敦北部Tufnell公園的咖啡名店Norman’s Cafe合作、途經倫敦河岸街（Strand）與約克公爵廣場（Duke of York Square）的美食車。行動、隨機的美食車不僅是街頭文化之一，也將滿足時尚愛好者在視覺以外的實際味蕾，吃飽飽、活力滿滿，繼續追星跑球場。

而Norman’s Cafe原本就以經典的英式小點聞名，除了與Burberry合作推出美食車，在時裝周期間，Norman’s Cafe還將風格變身，不僅在內外觀賦予Burberry全新藍色格紋，同時店家招牌外再出現了Burberry經典、最新一代的「戰馬騎士」（EKD）徽章。不過這項合作僅為期間限定，只到9月18日為止。至於到了Norman's Cafe之後，要吃炸魩仔魚配塔塔醬、薯條、三明治還是提拉米蘇才好？去了現場再決定吧！

Burberry與倫敦Norman's Cafe合作，打造期間快閃Cafe。圖／Burberry提供
Burberry與倫敦Norman's Cafe合作，打造期間快閃Cafe。圖／Burberry提供
Norman’s Cafe不僅在內外觀賦予Burberry全新藍色格紋，同時店家招牌外再出現了經典的戰馬騎士（EKD）徽章。圖／Burberry提供
Norman’s Cafe不僅在內外觀賦予Burberry全新藍色格紋，同時店家招牌外再出現了經典的戰馬騎士（EKD）徽章。圖／Burberry提供

倫敦 Burberry 美食

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