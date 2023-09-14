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微風周年慶Breeze Super集結長野、滋賀名物獨家開賣

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
微風廣場周年慶開跑，Breeze Super推出全面9折，並推出日本雙城物產展，東京車站第一名人氣便當新杵屋牛肉便當開展不到1小時售完；長野縣葡萄新品種「妃紅提」、每串1,880元，首批進貨量已完銷。圖／微風提供
微風廣場周年慶開跑，Breeze Super推出全面9折，並推出日本雙城物產展，東京車站第一名人氣便當新杵屋牛肉便當開展不到1小時售完；長野縣葡萄新品種「妃紅提」、每串1,880元，首批進貨量已完銷。圖／微風提供

微風第一波周年慶由微風廣場、微風南京於今日起登場，今年特別與日本縣政府長野縣及滋賀縣舉辦日本雙城物產展，進駐品牌25位社長特別來台，其中東京車站第一名人氣便當新杵屋牛肉便當與現煮山形蒟蒻丸，不到1小時售完，每日限量50組，只到9月17日。接著滋賀縣帶來日本知名的近江牛名店，9月16日下午13:30由知名料亭主廚現場呈現究極近江牛料理會。

周年慶期間，微風超市Breeze Super全面9折，推出超過800項商品促銷回饋。微風統計，長野縣、滋賀縣日本雙城物產展，周年慶首日下午2點開展，除了新杵屋的牛肉便當、現煮山形蒟蒻丸在1小時內全數售完之外，這回新發表長野縣葡萄新品種「妃紅提」、每串1,880元，首批進貨量已完銷，有超越台灣人愛吃的麝香葡萄氣勢，另外，麝香葡萄福袋2,200元/3串+Breeze Super限定保冷袋，銷售超過50組，可見台灣消費者對日本美食的喜愛。

迎接周年慶，微風廣場強勢業種頂級珠寶、精品推出獨賣商品超過上百組外，微風指出，今年更端出總價值突破近百億頂級珠寶作品，其中CARTIER、CHAUMET及BVLGARI高級珠寶系列作品也於微風廣場周年慶期間獨家到貨，吸引高端顧客預約鑑賞訂購。另外，Yohji Yamamoto全系列概念店也首次進駐微風廣場，推出獨家全系列男女裝及配件吸引時尚精品客上門，另alice+olivia牛仔外套、牛仔褲、ARTIFACTS內販售的韓系品牌商品熱賣。

今年大型家電、寢具組銷售提升，包括電視、冰箱銷售不錯，其中電視65至85吋熱銷15台以上。寢具部分則以寬庭客製化商品並以GIZA 45棉商品為主軸，受品牌會員青睞，銷售10組以上。席夢思床墊光是BackCare® Advanced S3000、S5000床墊銷合計售出超過10張。

主打居家、辦公、家庭客的微風南京，像是AVEDA-1000ml大容量洗髮精、歐舒丹周年慶主打光萃肌活露組合及蠟菊賦活極萃霜組合、hoi!LAB百岳系列精油擴香等商品，不少消費者趁周年慶囤貨，當日銷售百組以上。

日本東京車站人氣第一名鐵路便當新杵屋，微風獨家限定實演活動，招牌牛肉便當每份350元，每日限量50組，只到9月17日。圖／微風提供
日本東京車站人氣第一名鐵路便當新杵屋，微風獨家限定實演活動，招牌牛肉便當每份350元，每日限量50組，只到9月17日。圖／微風提供
Breeze Super日本雙城物產展，帶來山形地方風味蒟蒻丸現場烹煮。圖／微風提供
Breeze Super日本雙城物產展，帶來山形地方風味蒟蒻丸現場烹煮。圖／微風提供
長野縣新品種葡萄妃紅提於Breeze Super獨家開賣，每串1,880元。圖／微風提供
長野縣新品種葡萄妃紅提於Breeze Super獨家開賣，每串1,880元。圖／微風提供
堅持選用日本當令新鮮果物製作的長野縣澤屋果醬，Breeze Super獨賣。圖／微風提供
堅持選用日本當令新鮮果物製作的長野縣澤屋果醬，Breeze Super獨賣。圖／微風提供
Breeze Super獨家販售丸山咖啡。圖／微風提供
Breeze Super獨家販售丸山咖啡。圖／微風提供

微風 周年慶 日本

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