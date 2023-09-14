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全台第二大！「饗食天堂LaLaport台中店」9/16開放訂位
繼新公佈「旭集 天母店」的開業資訊後，饗賓餐旅旗下的「饗食天堂LaLaport台中店」，也將於9月25日正式開幕，將會是台中最大、全台第二大分店。同時饗食天堂也與SUNMAI金色三麥合作，免加價提供「精釀啤酒喝到飽」，增添微醺樂趣。
每人用餐價格698元起的「饗食天堂」，是許多人心中的國民buffet。店內提供中、西、日式的百餘款風味料理，通通採無限量供應。全新開幕的LaLaport台中店，位於LaLaport南館3樓，佔地超過400坪，設有376席座位。此次饗食天堂攜手金色三麥，於店內供應的「晃晃白啤」精釀啤酒，乃是金色三麥熱銷第一名的酒款，帶有果香與清涼口感，適合搭配店內餐點享用。
除此之外，饗食天堂LaLaport台中店也導入「饗食小夥伴」IP，點綴於牆面與兒童用餐區，為家庭客帶來溫馨又可愛的氣氛。預計於9月25日正式營業，並將於9月16日起開放訂位。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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