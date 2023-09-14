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Disney100 x Pandora聯名又一波！辛巴、小飛象超可愛

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
歡慶迪士尼100週年，Pandora再推迪士尼聯名多款人氣造型飾品。圖／Pandora提供
歡慶迪士尼100週年，Pandora再推迪士尼聯名多款人氣造型飾品。圖／Pandora提供

為歡慶迪士尼100周年奇妙魔法，長期與迪士尼合作的Pandora特地出推100周年聯名系列「Disney100」，每款造型吊飾皆鑲嵌一顆璀璨的實驗室培育鑽石，今年已陸續亮相包括奥斯華幸運兔、魔法南瓜車和唐老鴨等1款造型手鍊與紀念吊飾，造型角色背面鐫刻「Disney100」字樣，別具紀念意義。

如今Pandora陸續釋出更多Disney x Pandora聯名的「Disney100」系列作品，並加碼宣布於今年12月31日前購買Disney x Pandora系列手鍊乙條，加上乙件Disney 100周年系列串飾，即可獲贈米奇剪影造型的Disney 100周年限量珠寶盒乙組，數量有限，贈完為止。

為與全球一同實踐可持續發展的永續理念，Pandora承諾到2025年為止，將僅使用循環再造的白銀和黃金製作珠寶，並在2030年將其整個價值鏈中的溫室氣體排放量減半。也因此，Disney100聯名系列採用於實驗室培育出來的鑽石，其化學成分、光學、熱學與物理特性與天然鑽石完全一致，並遵循相同的4C鑽石鑑定標準，以減少開採時所產生的碳排放與環境傷害。

「Disney100」系列新作為勇敢而童心未泯的《獅子王》辛巴，以925銀手工打造及實心14K金點綴胸口與尾巴鬃毛，前爪輕放在一顆重鑽石上。 有著獨特大耳朵及遠大夢想的《小飛象》則展現在天空中翱翔的可愛模樣，以實心14K金黃色帽子配上925銀鑄造，鼻尖頂著一顆鑽石，象徵著賦予牠信心飛翔的「魔法」羽毛。

去年首度推出的迪士尼皮克斯（Disney Pixar）聯名系列中，《怪獸電力公司》的「毛怪」蘇利文大受歡迎，本季推出蘇利文的好夥伴「大眼仔」麥克華斯基串飾，以925銀搭配手繪綠色琺瑯和綠色人造水晶，搭配可開啟傳送門造型吊飾，還能重現電影中最經典的場景畫面！最後，以藍色琺瑯和黑色 造水晶製作的《怪獸電力公司》標誌，是粉絲最不能或缺的作品，串飾頂部和底部鑄刻怪獸電力公司的格言「WE SCARE BECAUSE WE CARE」，凝聚友誼和歡笑的力量。

迪士尼100週年辛巴造型實驗室製造鑽石串飾，5,980元。圖／Pandora提供
迪士尼100週年辛巴造型實驗室製造鑽石串飾，5,980元。圖／Pandora提供
迪士尼皮克斯《怪獸電力公司》可開啟傳送門造型吊飾，2,880元。圖／Pandora提供
迪士尼皮克斯《怪獸電力公司》可開啟傳送門造型吊飾，2,880元。圖／Pandora提供
以友情為核心主題的《怪獸電力公司》本季推出全新造型串飾。圖／Pandora提供
以友情為核心主題的《怪獸電力公司》本季推出全新造型串飾。圖／Pandora提供
迪士尼100週年小飛象造型實驗室製造鑽石串飾，6,880元。圖／Pandora提供
迪士尼100週年小飛象造型實驗室製造鑽石串飾，6,880元。圖／Pandora提供
於今年底前購買Disney x Pandora系列手鍊乙條，加上乙件Disney 100週年系列串飾即可獲得Disney 100週年限量珠寶盒乙組，數量有限，贈完為止。圖／Pandora提供
於今年底前購買Disney x Pandora系列手鍊乙條，加上乙件Disney 100週年系列串飾即可獲得Disney 100週年限量珠寶盒乙組，數量有限，贈完為止。圖／Pandora提供

Disney 鑽石 迪士尼

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