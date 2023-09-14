換粉經濟再升級！7-ELEVEN攜手六角國際、Ocard、yoxi擴大會員服務

OPEN POINT生態圈領先再創新！7-ELEVEN會員服務持續嵌入各大平台App、通路據點，開創更便捷的跨平台會員服務，即日起陸續擴大合作與六角國際、Ocard、yoxi等3大策略聯盟夥伴共同推廣OPEN POINT會員專屬服務，換粉經濟效益再升級。藉由跨平台會員系統串接、整合，分別祭出「消費即累點」、「指定日加碼回饋」、「會員獨家優惠」等豐富專屬服務寵愛會員，滿足1,650萬會員食、衣、住、行、育、樂，並持續擴大OPEN POINT點數生活應用，打造超越消費者期待的生活服務平台。

7-ELEVEN自2014年起以會員、支付、累點3大策略架構OPEN POINT生態圈，藉由跨海內外、跨產業、跨平台與集團內外合作夥伴攜手、共創會員福祉，規劃「會員帳戶整合」、「點數交換」、「支付綁定」3大合作模式，為不同合作夥伴量身訂製適合加入OPEN POINT生態圈的會員經營型態，至今全台已有300大品牌通路、20萬家特約商店成為OPEN POINT生態圈的一份子，今年更跨海與日本Ponta逾百大品牌、數十萬間特約商店合作，方便會員跨境消費可享有跨境累兌點、轉匯點數等便利服務，服務開通短短兩個月便吸引6萬名旅日的OPEN POINT會員實際體驗。即日起陸續攜手六角國際、Ocard、yoxi，吸引3大平台累計逾千萬使用者加入OPEN POINT生態圈，同時擴增1,650萬OPEN POINT會員餐飲、交通服務，開創新一波換粉經濟效益。

7-ELEVEN的OPEN POINT會員即日起至11月17日使用生活饗樂平台Ocard App也可以累積OPEN POINT點數，在Ocard App將OPEN POINT設定為回饋獎勵，即可到Ocard合作的逾千家餐飲美食專賣店，邊享受火鍋、燒肉、港式飲茶、手搖飲店等各種美食，邊累積OPEN POINT點數，報會員電話即可輕鬆累點，可享最高回饋2.5%。

9月20日起攜手六角國際旗下9大人氣餐飲品牌，包含日出茶太、春上布丁蛋糕、銀座杏子日式豬排、京都勝牛、段純貞牛肉麵、大阪王將、英格莉莉輕食館、烘焙密碼、美利河Merry Pho，推出「OPEN POINT會員饗吃專屬套餐」與「滿額贈OPEN POINT點數」雙重活動，9大品牌提供主打的經典品項組合，吃透透最高現省660元，限定回饋只到今年12月31日。

OPEN POINT生態圈今年與和泰集團旗下的叫車服務平台yoxi合作，透過「點數兌換乘車金」、「App會員帳戶整合」雙重模式深度合作，累積合作服務近5萬趟次，更帶動yoxi指定日乘車人次成長超過1成。

即日起至12月31日於yoxi App中綁定OPEN POINT帳號，週一至週四搭yoxi計程車即可依指定條件享有OPEN POINT點數回饋。活動期間週一、週二、週四OPEN POINT會員日活動，於yoxi App內完成OPEN POINT會員帳號綁定後，使用yoxi App叫車並成功搭乘、付款，享有搭車單趟實際支付車資3%的OPEN POINT回饋，單趟最高回饋10點OPEN POINT，活動點數數量有限，送完為止；活動期間週三中信卡友日活動，使用yoxi App叫車並綁定中國信託信用卡付款享最高3% OPEN POINT回饋；活動期間綁定中國信託和泰聯名卡天天享最高12%和泰Points回饋，使用指定支付工具再享3%OPEN POINT點數回饋（單趟最高回饋10點OPEN POINT）。詳細活動辦法請上OPEN POINT官網查詢。 即日起至12月31日於yoxi App中綁定OPEN POINT帳號，週一至週四搭yoxi計程車，即可依指定條件享有OPEN POINT點數回饋。圖／7-ELEVEN提供 11月17日前在Ocard App將OPEN POINT設定為回饋獎勵，即可到Ocard合作的逾千家餐飲美食專賣店累積OPEN POINT點數，報會員電話即可輕鬆累點，最高回饋2.5%。圖／7-ELEVEN提供 換粉經濟再升級！7-ELEVEN攜手yoxi擴大會員服務。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN攜手六角國際旗下9大人氣餐飲品牌，9月20日至12月31日推出「OPEN POINT會員饗吃專屬套餐」與「滿額贈OPEN POINT點數」雙重活動。圖／7-ELEVEN提供 換粉經濟再升級！7-ELEVEN攜手Ocard擴大會員服務。圖／7-ELEVEN提供

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