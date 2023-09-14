快訊

金鐘58／《人選之人》賴佩霞角逐女配 2023入圍完整名單曝光

日職／禁暴動！阪神虎最快今封王 上千警力防球迷跳水嗨過頭

威力彩頭獎中數億元！歐吉桑一家三口現身 用夜市新買大背包領走1500萬現鈔

換粉經濟再升級！7-ELEVEN攜手六角國際、Ocard、yoxi擴大會員服務

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
換粉經濟再升級！7-ELEVEN攜手六角國際擴大會員服務。圖／7-ELEVEN提供
換粉經濟再升級！7-ELEVEN攜手六角國際擴大會員服務。圖／7-ELEVEN提供

OPEN POINT生態圈領先再創新！7-ELEVEN會員服務持續嵌入各大平台App、通路據點，開創更便捷的跨平台會員服務，即日起陸續擴大合作與六角國際、Ocard、yoxi等3大策略聯盟夥伴共同推廣OPEN POINT會員專屬服務，換粉經濟效益再升級。藉由跨平台會員系統串接、整合，分別祭出「消費即累點」、「指定日加碼回饋」、「會員獨家優惠」等豐富專屬服務寵愛會員，滿足1,650萬會員食、衣、住、行、育、樂，並持續擴大OPEN POINT點數生活應用，打造超越消費者期待的生活服務平台。

7-ELEVEN自2014年起以會員、支付、累點3大策略架構OPEN POINT生態圈，藉由跨海內外、跨產業、跨平台與集團內外合作夥伴攜手、共創會員福祉，規劃「會員帳戶整合」、「點數交換」、「支付綁定」3大合作模式，為不同合作夥伴量身訂製適合加入OPEN POINT生態圈的會員經營型態，至今全台已有300大品牌通路、20萬家特約商店成為OPEN POINT生態圈的一份子，今年更跨海與日本Ponta逾百大品牌、數十萬間特約商店合作，方便會員跨境消費可享有跨境累兌點、轉匯點數等便利服務，服務開通短短兩個月便吸引6萬名旅日的OPEN POINT會員實際體驗。即日起陸續攜手六角國際、Ocard、yoxi，吸引3大平台累計逾千萬使用者加入OPEN POINT生態圈，同時擴增1,650萬OPEN POINT會員餐飲、交通服務，開創新一波換粉經濟效益。

7-ELEVEN的OPEN POINT會員即日起至11月17日使用生活饗樂平台Ocard App也可以累積OPEN POINT點數，在Ocard App將OPEN POINT設定為回饋獎勵，即可到Ocard合作的逾千家餐飲美食專賣店，邊享受火鍋、燒肉、港式飲茶、手搖飲店等各種美食，邊累積OPEN POINT點數，報會員電話即可輕鬆累點，可享最高回饋2.5%。

9月20日起攜手六角國際旗下9大人氣餐飲品牌，包含日出茶太、春上布丁蛋糕、銀座杏子日式豬排、京都勝牛、段純貞牛肉麵、大阪王將、英格莉莉輕食館、烘焙密碼、美利河Merry Pho，推出「OPEN POINT會員饗吃專屬套餐」與「滿額贈OPEN POINT點數」雙重活動，9大品牌提供主打的經典品項組合，吃透透最高現省660元，限定回饋只到今年12月31日。

OPEN POINT生態圈今年與和泰集團旗下的叫車服務平台yoxi合作，透過「點數兌換乘車金」、「App會員帳戶整合」雙重模式深度合作，累積合作服務近5萬趟次，更帶動yoxi指定日乘車人次成長超過1成。

即日起至12月31日於yoxi App中綁定OPEN POINT帳號，週一至週四搭yoxi計程車即可依指定條件享有OPEN POINT點數回饋。活動期間週一、週二、週四OPEN POINT會員日活動，於yoxi App內完成OPEN POINT會員帳號綁定後，使用yoxi App叫車並成功搭乘、付款，享有搭車單趟實際支付車資3%的OPEN POINT回饋，單趟最高回饋10點OPEN POINT，活動點數數量有限，送完為止；活動期間週三中信卡友日活動，使用yoxi App叫車並綁定中國信託信用卡付款享最高3% OPEN POINT回饋；活動期間綁定中國信託和泰聯名卡天天享最高12%和泰Points回饋，使用指定支付工具再享3%OPEN POINT點數回饋（單趟最高回饋10點OPEN POINT）。詳細活動辦法請上OPEN POINT官網查詢。

即日起至12月31日於yoxi App中綁定OPEN POINT帳號，週一至週四搭yoxi計程車，即可依指定條件享有OPEN POINT點數回饋。圖／7-ELEVEN提供
即日起至12月31日於yoxi App中綁定OPEN POINT帳號，週一至週四搭yoxi計程車，即可依指定條件享有OPEN POINT點數回饋。圖／7-ELEVEN提供
11月17日前在Ocard App將OPEN POINT設定為回饋獎勵，即可到Ocard合作的逾千家餐飲美食專賣店累積OPEN POINT點數，報會員電話即可輕鬆累點，最高回饋2.5%。圖／7-ELEVEN提供
11月17日前在Ocard App將OPEN POINT設定為回饋獎勵，即可到Ocard合作的逾千家餐飲美食專賣店累積OPEN POINT點數，報會員電話即可輕鬆累點，最高回饋2.5%。圖／7-ELEVEN提供
換粉經濟再升級！7-ELEVEN攜手yoxi擴大會員服務。圖／7-ELEVEN提供
換粉經濟再升級！7-ELEVEN攜手yoxi擴大會員服務。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手六角國際旗下9大人氣餐飲品牌，9月20日至12月31日推出「OPEN POINT會員饗吃專屬套餐」與「滿額贈OPEN POINT點數」雙重活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手六角國際旗下9大人氣餐飲品牌，9月20日至12月31日推出「OPEN POINT會員饗吃專屬套餐」與「滿額贈OPEN POINT點數」雙重活動。圖／7-ELEVEN提供
換粉經濟再升級！7-ELEVEN攜手Ocard擴大會員服務。圖／7-ELEVEN提供
換粉經濟再升級！7-ELEVEN攜手Ocard擴大會員服務。圖／7-ELEVEN提供

品牌 美食 信託

延伸閱讀

台北101垂直馬拉松睽違三年回歸 9月14日開放線上報名

永豐銀SPORT卡出擊

中職／小波特訪台最終站漂亮開球 中信送上神秘禮物

中國信託新舞臺藝術節登場 金融園區首度變身沉浸劇場

相關新聞

曾敬驊、韓寧合體扮一日戶外風格情侶檔 帥搭PALLADIUM新裝與新鞋

電影「我的麻吉4個鬼」看了沒？屢屢演出話題劇作成為人氣男星的曾敬驊與女星韓寧現身PALLADIUM期間限定概念店，搶先穿上品牌迷你系列新裝。這讓工作空檔就喜歡到處「趴趴走」的曾敬驊感到如魚得水，還說「出去玩，或在城市都適合穿」。

換粉經濟再升級！7-ELEVEN攜手六角國際、Ocard、yoxi擴大會員服務

OPEN POINT生態圈領先再創新！7-ELEVEN會員服務持續嵌入各大平台App、通路據點，開創更便捷的跨平台會員服...

二度開罰！遊戲橘子「新楓之谷」機率不實 公平會開罰200萬元

遊戲橘子去年才因遊戲軟體機率不實被公平會開罰200萬元，最近又被公平會二度開罰。遊戲橘子代理的「新楓之谷」線上遊戲舉辦寶...

璀璨露珠時髦上身！De Beers新耳環手鍊美又超級好搭

開啟全新可能的清晨之際，破曉的陽光照耀在花草樹木一顆顆剔透清新的露珠上 — De Beers Jewellers的Dew...

連續8天優惠！全家便利商店「Fami!ce霜淇淋」限時3天買1送1　包裹取件限時送9元加購優惠券

歡樂週末即將到來，愛吃全家便利商店霜淇淋的人有福囉！除了每週五、六、日都不缺席的「康康五」好康優惠以外，9月15日至9月...

學童驚豔「大顆檸檬」！台灣文旦出航日本「水果外交」

台灣文旦正值產季，農業部農糧署長胡忠一今天在產地之一的斗六市宣布將輸出一批至日本茨城縣笠間市、八千代町及石岡市多所學校作...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦