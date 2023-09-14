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璀璨露珠時髦上身！De Beers新耳環手鍊美又超級好搭

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Dewdrop 18K白金單行鑽石手鍊，10萬1,000元。圖／De Beers Jewellers提供
Dewdrop 18K白金單行鑽石手鍊，10萬1,000元。圖／De Beers Jewellers提供

開啟全新可能的清晨之際，破曉的陽光照耀在花草樹木一顆顆剔透清新的露珠上 — De Beers Jewellers的Dewdrop系列設計，就是以璀璨的鑽石致敬這象徵無限可能的時刻，寓意著令人興奮的嶄新開始與期待。今年，Dewdrop系列迎來5款全新的設計，全系列新作皆採用18K白金打造，璀璨的美鑽鑲嵌於精心製作的鑲座中，讓最大量的光線充分進入每顆鑽石，使它們躍動於肌膚上閃閃發光。

單行鑽石吊墜項鍊和單行鑽石手鍊，在細長的密釘鑲鑽條上懸掛著5顆如露珠般剔透晶瑩的包鑲鑽石。三款耳環新作中，垂墜式鑽石耳環，在一排密釘鑲鑽18K白金線條的側邊鑲嵌多顆圓形明亮式鑽石，彷彿露珠傾瀉而下；攀緣耳環完美貼合耳朵的輪廓，滴滴露珠在耳畔熠熠生輝；可變換配戴方式的嵌套式鑽石耳環，從包鑲鑽石耳釘垂懸而下的嵌套部分為鑽石露珠圖案，既可單獨配戴耳釘，也可以與嵌套部分組合，演繹不同風情的露珠，是日常穿搭首選。

Dewdrop系列18K白金鑽石嵌套式耳環搭配單行鑽石戒指。圖／De Beers Jewellers提供
Dewdrop系列18K白金鑽石嵌套式耳環搭配單行鑽石戒指。圖／De Beers Jewellers提供
Dewdrop 18K白金鑽石垂墜式耳環，26萬5,000元。圖／De Beers Jewellers提供
Dewdrop 18K白金鑽石垂墜式耳環，26萬5,000元。圖／De Beers Jewellers提供
Dewdrop系列18K白金攀緣鑽石耳環，89,000元；單行鑽石手鍊，10萬1,000元。圖／De Beers Jewellers提供
Dewdrop系列18K白金攀緣鑽石耳環，89,000元；單行鑽石手鍊，10萬1,000元。圖／De Beers Jewellers提供
Dewdrop 18K白金單行鑽石吊墜項鍊，10萬6,000元。圖／De Beers Jewellers提供
Dewdrop 18K白金單行鑽石吊墜項鍊，10萬6,000元。圖／De Beers Jewellers提供
Dewdrop系列18K白金鑽石嵌套式耳環，17萬6,000元。圖／De Beers Jewellers提供
Dewdrop系列18K白金鑽石嵌套式耳環，17萬6,000元。圖／De Beers Jewellers提供
Dewdrop 18K白金鑽石攀緣耳環，89,000元。圖／De Beers Jewellers提供
Dewdrop 18K白金鑽石攀緣耳環，89,000元。圖／De Beers Jewellers提供
Dewdrop 18K白金鑽石嵌套式耳環，17萬6,000元。圖／De Beers Jewellers提供
Dewdrop 18K白金鑽石嵌套式耳環，17萬6,000元。圖／De Beers Jewellers提供
Dewdrop系列18K白金鑽石皇冠式戒指與單行鑽石戒指層疊。圖／De Beers Jewellers提供
Dewdrop系列18K白金鑽石皇冠式戒指與單行鑽石戒指層疊。圖／De Beers Jewellers提供

鑽石 耳朵

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