璀璨露珠時髦上身！De Beers新耳環手鍊美又超級好搭
開啟全新可能的清晨之際，破曉的陽光照耀在花草樹木一顆顆剔透清新的露珠上 — De Beers Jewellers的Dewdrop系列設計，就是以璀璨的鑽石致敬這象徵無限可能的時刻，寓意著令人興奮的嶄新開始與期待。今年，Dewdrop系列迎來5款全新的設計，全系列新作皆採用18K白金打造，璀璨的美鑽鑲嵌於精心製作的鑲座中，讓最大量的光線充分進入每顆鑽石，使它們躍動於肌膚上閃閃發光。
單行鑽石吊墜項鍊和單行鑽石手鍊，在細長的密釘鑲鑽條上懸掛著5顆如露珠般剔透晶瑩的包鑲鑽石。三款耳環新作中，垂墜式鑽石耳環，在一排密釘鑲鑽18K白金線條的側邊鑲嵌多顆圓形明亮式鑽石，彷彿露珠傾瀉而下；攀緣耳環完美貼合耳朵的輪廓，滴滴露珠在耳畔熠熠生輝；可變換配戴方式的嵌套式鑽石耳環，從包鑲鑽石耳釘垂懸而下的嵌套部分為鑽石露珠圖案，既可單獨配戴耳釘，也可以與嵌套部分組合，演繹不同風情的露珠，是日常穿搭首選。
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