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開賣日保證取機！燦坤預購iPhone 15最高送2千配件金

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
iPhone 15 Pro建議售價36,900元起；iPhone 15 Pro Max建議售價44,900元起。記者黃筱晴／攝影
iPhone 15 Pro建議售價36,900元起；iPhone 15 Pro Max建議售價44,900元起。記者黃筱晴／攝影

眾所期待的iPhone 15系列新機9月15日晚上8點開放預購，燦坤宣布，凡成功登入燦坤線上購物網即可進行Apple新機預購，預購成功者燦坤保證9月22日開賣日馬上取新機，選擇至門市交機，還可享有專業門市人員提供超貼心的無痛裝置轉移服務。

燦坤也推出一系列預購優惠，凡預購iPhone 15新機每滿萬元就送400元配件金，最高可得2,000元配件金，預購期間刷星展銀行信用卡並分期，加碼贈AirPods第3代耳機；刷燦坤台新生活聯名卡選分期付款，預購成功就送1年期JustCare行動裝置險，iPhone 15預購優惠活動限時限量、送完為止，每人每卡限預購1支。另外，Apple Watch Series 9系列新品則於9月14日早上9點開放線上預購，想要首波得到新機的果粉千萬別錯過。

燦坤自9月15日至10月10日止加碼推出Apple舊換新獨家活動，只要拿舊iPhone或Apple Watch來燦坤回收換新機，即可享有全市場最高估價回饋20%，其中iPhone 14 Pro Max 1TB最高回收價33,100元、Apple Watch Series 7鈦金屬LTE享最高回收價7,200元。

如果是容易手滑摔機的民眾，買新手機別忘了同步加購燦坤獨家JustCare行動裝置險，不管是手滑摔壞、輾壓破碎抑或是泡水故障，甚至是遭竊損失，皆享有每年最高3次免費維修或付費置換的保障，每月最低只要60元起。

神腦國際9月15日晚上8點起開始預購iPhone 15系列新機，最高能賺2,000元，包含贈送保護貼乙份、指定銀行分期0利率並享有高額回饋金。正式開賣後，至神腦門市拿iPhone 11、12、13、14舊機換iPhone 15，再享額外加碼最高2,000元折扣，加購專區還祭出周邊配件套餐最低590元起。使用無卡分期的「銀角零卡」購買有機會再抽中iPhone 15 Pro，刷星展卡還有機會抽中10萬元刷卡金。

iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max提供黑色鈦金屬、白色鈦金屬、藍色鈦金屬和原色鈦金屬等4種全新絕美外觀。圖／蘋果提供
iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max提供黑色鈦金屬、白色鈦金屬、藍色鈦金屬和原色鈦金屬等4種全新絕美外觀。圖／蘋果提供
iPhone 15建議售價29,900元起；iPhone 15 Plus建議售價32,900元起。記者黃筱晴／攝影
iPhone 15建議售價29,900元起；iPhone 15 Plus建議售價32,900元起。記者黃筱晴／攝影
iPhone 15和iPhone 15 Plus提供5款粉嫩新色，包括藍色、綠色、黃色、粉紅色，以及黑色。圖／蘋果提供
iPhone 15和iPhone 15 Plus提供5款粉嫩新色，包括藍色、綠色、黃色、粉紅色，以及黑色。圖／蘋果提供

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