利曼24小時耐力賽歡慶一世紀 都彭限量套組模型車帥翻

今年適逢利曼（Le Mans）24小時耐力賽一百週年，為慶祝這項歷史悠久的賽事持續舉辦至今100年，以紳士配件聞名的法國精品都彭（S.T. Dupont），今年推出Le Mans系列限量蒐藏套組、經典打火機、書寫工具、雪茄配件與皮件，以富有盛名的薩爾特賽道（Circuit de la Sarthe）為靈感，身歷其境享受利曼24小時耐力賽的極限與激情。

Prestige限量蒐藏套組以品牌於50-60年代代表色藍色為主要視覺，上面裝飾8號數字，向品牌首個巴黎專賣店店址致敬。套組均包括一輛LMP1的模型車、賽車模型、賽車頭盔鑰匙圈、紀念標誌牌。打火機套組內含一款LE GRAND DUPONT經典兩用打火機；筆具套組則為附鋼筆及鋼珠筆筆尖的LineD系列XL尺寸筆具，各限量288件；完整的打火機筆具組除了LE GRAND DUPONT經典兩用打火機與LineD系列XL尺寸筆具，還有一款紀念袖扣，限量188件。

限量聯名系列則以藍、白、紅色三種色調為主，呼應下午4點開始到次日下午4點共24小時賽事過程中天空顏色的變化。此系列打火機包括往左推就能點燃雙黃軟火焰的Ligne 2打火機、按壓式防風火炬式火焰的Maxijet和Slim 7打火機、Line D系列鋼筆與鋼珠筆、Defi Millenium原子筆、雪茄剪和2支裝雪茄套等雪茄配件。另有斜背包、短夾、卡夾與鑰匙圈等皮件單品，將動態賽車元素融入設計。

Le Mans Premium系列Defi Millenium限量原子筆，12,800元。圖／迪生提供 都彭攜手利曼推出利曼24小時耐力賽限量聯名系列。圖／迪生提供 Le Mans Premium系列Line D限量筆具，51,300元。圖／迪生提供 Le Mans Premium系列Slim 7限量打火機，7,700元。圖／迪生提供 Le Mans Premium系列限量座台兩用式雪茄剪，7,600元。圖／迪生提供 Le Mans Prestige系列筆具限量蒐藏套組，包括賽車模型、賽車頭盔鑰匙圈、紀念標誌牌、LineD系列XL尺寸筆具，附鋼筆及鋼珠筆筆尖，限量288件，15萬4,600元。圖／迪生提供 都彭攜手利曼推出利曼24小時耐力賽限量聯名系列。圖／迪生提供 Le Mans Premium系列Maxijet限量打火機，9,800元。圖／迪生提供 Le Mans Prestige系列打火機限量蒐藏套組，賽車模型、賽車頭盔鑰匙圈、紀念標誌牌、LE GRAND DUPONT經典兩用打火機，限量288件，18萬5,000元。圖／迪生提供 Le Mans Premium系列Ligne 2經典打火機，53,100元。圖／迪生提供 都彭攜手利曼推出利曼24小時耐力賽限量聯名系列。圖／迪生提供

udn討論區