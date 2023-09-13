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利曼24小時耐力賽歡慶一世紀 都彭限量套組模型車帥翻

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Le Mans Prestige系列打火機與筆具限量蒐藏套組，包括賽車模型、賽車頭盔鑰匙圈、紀念標誌牌、袖扣、LE GRAND DUPONT經典兩用打火機、LineD系列XL尺寸筆具，附鋼筆及鋼珠筆筆尖，限量188件，31萬5,500元。圖／迪生提供
Le Mans Prestige系列打火機與筆具限量蒐藏套組，包括賽車模型、賽車頭盔鑰匙圈、紀念標誌牌、袖扣、LE GRAND DUPONT經典兩用打火機、LineD系列XL尺寸筆具，附鋼筆及鋼珠筆筆尖，限量188件，31萬5,500元。圖／迪生提供

今年適逢利曼（Le Mans）24小時耐力賽一百週年，為慶祝這項歷史悠久的賽事持續舉辦至今100年，以紳士配件聞名的法國精品都彭（S.T. Dupont），今年推出Le Mans系列限量蒐藏套組、經典打火機、書寫工具、雪茄配件與皮件，以富有盛名的薩爾特賽道（Circuit de la Sarthe）為靈感，身歷其境享受利曼24小時耐力賽的極限與激情。

Prestige限量蒐藏套組以品牌於50-60年代代表色藍色為主要視覺，上面裝飾8號數字，向品牌首個巴黎專賣店店址致敬。套組均包括一輛LMP1的模型車、賽車模型、賽車頭盔鑰匙圈、紀念標誌牌。打火機套組內含一款LE GRAND DUPONT經典兩用打火機；筆具套組則為附鋼筆及鋼珠筆筆尖的LineD系列XL尺寸筆具，各限量288件；完整的打火機筆具組除了LE GRAND DUPONT經典兩用打火機與LineD系列XL尺寸筆具，還有一款紀念袖扣，限量188件。

限量聯名系列則以藍、白、紅色三種色調為主，呼應下午4點開始到次日下午4點共24小時賽事過程中天空顏色的變化。此系列打火機包括往左推就能點燃雙黃軟火焰的Ligne 2打火機、按壓式防風火炬式火焰的Maxijet和Slim 7打火機、Line D系列鋼筆與鋼珠筆、Defi Millenium原子筆、雪茄剪和2支裝雪茄套等雪茄配件。另有斜背包、短夾、卡夾與鑰匙圈等皮件單品，將動態賽車元素融入設計。

Le Mans Premium系列Defi Millenium限量原子筆，12,800元。圖／迪生提供
Le Mans Premium系列Defi Millenium限量原子筆，12,800元。圖／迪生提供
都彭攜手利曼推出利曼24小時耐力賽限量聯名系列。圖／迪生提供
都彭攜手利曼推出利曼24小時耐力賽限量聯名系列。圖／迪生提供
Le Mans Premium系列Line D限量筆具，51,300元。圖／迪生提供
Le Mans Premium系列Line D限量筆具，51,300元。圖／迪生提供
Le Mans Premium系列Slim 7限量打火機，7,700元。圖／迪生提供
Le Mans Premium系列Slim 7限量打火機，7,700元。圖／迪生提供
Le Mans Premium系列限量座台兩用式雪茄剪，7,600元。圖／迪生提供
Le Mans Premium系列限量座台兩用式雪茄剪，7,600元。圖／迪生提供
Le Mans Prestige系列筆具限量蒐藏套組，包括賽車模型、賽車頭盔鑰匙圈、紀念標誌牌、LineD系列XL尺寸筆具，附鋼筆及鋼珠筆筆尖，限量288件，15萬4,600元。圖／迪生提供
Le Mans Prestige系列筆具限量蒐藏套組，包括賽車模型、賽車頭盔鑰匙圈、紀念標誌牌、LineD系列XL尺寸筆具，附鋼筆及鋼珠筆筆尖，限量288件，15萬4,600元。圖／迪生提供
都彭攜手利曼推出利曼24小時耐力賽限量聯名系列。圖／迪生提供
都彭攜手利曼推出利曼24小時耐力賽限量聯名系列。圖／迪生提供
Le Mans Premium系列Maxijet限量打火機，9,800元。圖／迪生提供
Le Mans Premium系列Maxijet限量打火機，9,800元。圖／迪生提供
Le Mans Prestige系列打火機限量蒐藏套組，賽車模型、賽車頭盔鑰匙圈、紀念標誌牌、LE GRAND DUPONT經典兩用打火機，限量288件，18萬5,000元。圖／迪生提供
Le Mans Prestige系列打火機限量蒐藏套組，賽車模型、賽車頭盔鑰匙圈、紀念標誌牌、LE GRAND DUPONT經典兩用打火機，限量288件，18萬5,000元。圖／迪生提供
Le Mans Premium系列Ligne 2經典打火機，53,100元。圖／迪生提供
Le Mans Premium系列Ligne 2經典打火機，53,100元。圖／迪生提供
都彭攜手利曼推出利曼24小時耐力賽限量聯名系列。圖／迪生提供
都彭攜手利曼推出利曼24小時耐力賽限量聯名系列。圖／迪生提供

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