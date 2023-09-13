法精品打造北美館四日快閃店 收入100%捐贈公益超佛心
生活風格、藝文與精品的交會之處總有新鮮事。以飛行風格聞名的法國精品鐘表品牌柏萊士（Bell & Ross）今日於台北市立美術館開設品牌概念快閃店，晚間活動除有品牌總經理Fabien de Nonancourt現身，更有人氣歌手陳勢安登場獻唱，並率先演繹Bell & Ross全新BR 03腕表。
陳勢安今日受訪時感性表示，音樂與手表相似之處就在於都能鎖住記憶，一如一只經典設計表款、或一首動人歌曲，都能將人帶回某一段特定的時光，也像他第一次出社會時買的第一只名表。他並認為手表對一個男士是快速讓人認識的過程，同時從材質、工藝，甚至是否對「眼緣」，都是他挑選手表的重要因素，更大讚手上Bell & Ross BR 03腕表很有「存在感」，無論是今日的全白西裝或搭配T恤、寬版牛仔褲，都很合拍。
本次Bell & Ross在台開設的首間快閃概念店，是以人氣咖啡館ACME Cafe為基礎，除了鄰近天空中不時有飛機起降，相當符合Bell & Ross的專業飛行風格，快閃店內再將陳列視覺、菜單大幅度更新。餐飲品項將包含黑松露嫩蛋三明治、經典雞肉凱薩沙拉、經典原味巴斯克蛋糕，美式咖啡、拿鐵、莓果氣泡飲等品項，同時現場並展列出BR 03系列新作涵蓋三款黑色陶瓷型號、三款拋光精鋼型號，以及紅棕面盤與軍綠面盤陶瓷的全新設計，並全數使用BR-CAL.302自動機芯，令人耳目一新、「軍容」盛大。
三款黑色陶瓷款分別為Black Matte、全黑的Phantom以及復古風格的Heritage，而拋光精鋼款則透過面盤的顏色變化，帶來Blue Steel、Black Steel，以及棕色面盤的Golden Heritage，讓原本陽剛前衛風格的設計，添多了色彩的愉快共振；而全新的BR 03腕表雖然是從42毫米「減碼」至41毫米，但從表帶材質、細部輪廓都有顯著變化，更為舒適而精緻。
於此同時，為期四日的Bell & Ross快閃店還將特別在9月15日（五）、16日（六）兩日對公眾開放，兩日都將從早上10點半開放，9月15日將至下午三點結束，16日則將延長至傍晚6點，地址則為台北市中山區中山北路三段181-1號。現場凡拍照打卡標註官方IG，將可獲Bell & Ross品牌精緻小食，如果現場配戴BR腕表，還將加碼神秘小禮，同時Bell & Ross還將概念店消費所得全數捐贈予「台灣兒童發展早期療育協會」，為偏遠地區的家庭與慢飛天使們獻予棉薄之力，祝願即便起飛緩慢也能早日展翅、迎向青空中的制高點。
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