戶外防水機能、潮流設計都備齊！Coverse新「厚爪鞋」視覺增高必備

即將換季，你的新走跳裝備都備妥了嗎？Converse觀察到消費者期待穿搭產品能擁有戶外機能性，但要維持潮流設計感，於是在這季打造全新Chuck Taylor All Star City Trek厚爪鞋，集結了多項特色於一身，穿著後能輕鬆穿梭城市與郊外。

Converse全新Chuck Taylor All Star City Trek厚爪鞋，便是打破穿搭局限，將戶外元素融入經典鞋型。 透過配置CX發泡鞋墊讓舒適性提升，輪胎感橡膠外底提供抓地力，同時還有特別打造的WP版，則提供皮面材質更配備彈性鞋領口及防潑水鞋面。而外觀以高筒為主，提供經典黑與女款的水藍色，使穿搭的潮流感也不馬虎，雙層厚底的設計，更有視覺增高效果。另外Converse還因應冬季，呈現服飾類單品包含背心、棉質T恤、羽絨夾克等產品，輕鬆涵蓋所有穿搭場合。像是加襯背心配合T恤、等單品多層疊穿，增加穿搭層次和趣味性，拒絕乏味單調。

天后蕾哈的時尚品牌Fenty也在停止數季活動之後，再度與PUMA合作，回歸之作就是Avanti潮鞋。圖／PUMA提供

而由天后蕾哈娜（Rihanna）所自創的時尚品牌Fenty也在停止數季活動之後，再度與PUMA合作，回歸之作就是Avanti潮鞋。而且採用的鞋型還能回溯到1968年首款PUMA king足球鞋的推出，以及後來的Easy Rider慢跑鞋。極簡設計大師Jil Sander與PUMA推出首次合作時，將這兩種風格與融為一體，之後還成為在2001年推出的Avanti鞋款靈感。而全新Fenty x PUMA Avanti鞋，從皮革的細節到大底的背膠都加入了蕾哈娜鍾愛的足球元素。採用奶油配色的柔軟復古皮革包覆，透過車線在鞋面刻劃出設計細節，搭配折疊鞋舌，提供了經典黑、白和鏡面銀色選擇。

Converse Chuck Taylor All Star City Trek男款厚爪鞋。圖／Converse提供

Converse Chuck Taylor All Star City Trek女款厚爪鞋。圖／Converse提供

Fenty x PUMA Avanti鞋，5,280元（左）、5,580元（右）。圖／PUMA提供

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