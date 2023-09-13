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蝦皮購物iPhone 15預購9/15晚上8點開跑！推4大精省優惠　蝦皮商城下單抽星宇航空日本去程機票

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物iPhone 15系列新機預購9月15日晚上8點起至9月22日上午7點59分開跑，刷指定信用卡最高回饋4,500元。圖為iPhone 15 Plus。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物iPhone 15系列新機預購9月15日晚上8點起至9月22日上午7點59分開跑，刷指定信用卡最高回饋4,500元。圖為iPhone 15 Plus。圖／蝦皮購物提供

2023年蘋果秋季發表會於今日（9月13日）凌晨登場，讓果粉們敲碗已久的iPhone 15系列也終於亮相，蘋果官網將於9月15日晚上8點起開放預訂，9月22日正式開賣。迎接即將開跑的年度新機搶購熱潮，蝦皮購物搶先豪祭4大獨家優惠回饋果粉，即日起至9月30日可享期間限定每人享2張600元優惠券、刷信用卡最高回饋4,500元、舊機回收最高加碼1,500元、買iPhone 15隔天送消費滿1,000元折100元配件優惠券。

旗艦款iPhone 15 Pro Ｍax升級全新長焦鏡頭，拍照性能大幅升級，支援拍攝後調整人像模式，進階切換鏡頭聚焦對象，256GB新機售價44,900元；iPhone 15更一次推出5款粉嫩新色，全系列支援全新USB-TypeC，除了充電更可以反向回充AirPods及Apple Watch，128GB售價29,900元。

蝦皮購物iPhone 15系列新機預購9月15日晚上8點起至9月22日上午7點59分開跑，瞄準Apple新機帶來的搶購熱潮，即日起至9月30日蝦皮購物每人可享2張600元優惠券外，搭配國泰世華蝦皮購物聯名卡消費滿2萬元再享最高3,000蝦幣回饋。

此外，9月15日至11月11日於蝦皮商城下單iPhone全系列即可抽星宇航空日本去程機票，下單蝦皮商城Apple產品再抽Airpods Pro 2耳機殼。

●附註：各項優惠活動詳情依網頁公告為準。

蝦皮購物iPhone 15系列新機預購9月15日晚上8點起至9月22日上午7點59分開跑，祭4大獨家優惠。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物iPhone 15系列新機預購9月15日晚上8點起至9月22日上午7點59分開跑，祭4大獨家優惠。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物iPhone 15系列新機預購9月15日晚上8點起至9月22日上午7點59分開跑，祭4大獨家精省優惠，圖為iPhone 15 Pro。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物iPhone 15系列新機預購9月15日晚上8點起至9月22日上午7點59分開跑，祭4大獨家精省優惠，圖為iPhone 15 Pro。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物iPhone 15系列新機預購9月15日晚上8點起至9月22日上午7點59分開跑，於蝦皮商城下單再抽Airpods Pro 2耳機殼。圖為Apple Watch S9。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物iPhone 15系列新機預購9月15日晚上8點起至9月22日上午7點59分開跑，於蝦皮商城下單再抽Airpods Pro 2耳機殼。圖為Apple Watch S9。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物iPhone 15系列新機預購9月15日晚上8點起至9月22日上午7點59分開跑，蝦皮商城下單再抽星宇航空日本去程機票。圖為Apple Watch Ultra 2。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物iPhone 15系列新機預購9月15日晚上8點起至9月22日上午7點59分開跑，蝦皮商城下單再抽星宇航空日本去程機票。圖為Apple Watch Ultra 2。圖／蝦皮購物提供

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