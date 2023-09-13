果粉迎新機！電信三雄開放iPhone 15系列限量預約　9/22正式開賣

蘋果發表會之後，果粉最關心的莫過於何時可以入手最新iPhone 15系列。電信三雄今天（9月13日）宣布開放iPhone 15系列預約，其中遠傳電信最早，今天上午11點即開放線上預約登記；中華電信將於今天下午3點至5點開放iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max限量網路預約；而台灣大哥大則宣布將於9月15日晚上8點起，於myfone門市、myfone網路門市開放預購 iPhone 15系列，僅需預繳3,000元訂金，即可享優先取機權利。

iPhone 15系列全面改為USB-C充電孔，iPhone 14 Pro系列專屬的動態島功能也全面導入iPhone 15全系列機型，主鏡頭升級4,800萬畫素，iPhone 15 Pro Max更搭配5倍光學鏡，是iPhone歷年最長的光學變焦範圍。 iPhone 15 Pro系列搭載全新A17 Pro晶片，傳統的靜音鍵都改成動作按鈕，讓用戶自行設定想要觸發的功能，機身採用鈦金屬材質搭配霧面玻璃背蓋，重量也更輕盈。果粉最期待的新色中，iPhone 15、iPhone 15 Plus推出一系列包括粉紅色的馬卡龍夢幻色，iPhone 15 Pro系列則是推出4種鈦金屬色系。

遠傳電信已開放線上預約登記，並推出網路門市限定優惠，只要參與線上預約登記、後續於網路門市購買最新iPhone 15系列，使用悠遊付並綁定遠傳friDay聯名卡付款，可享最高15%回饋，搭配門號申辦更享磁吸式行動電源、3C購物金「千元贈品2選1」，前100名申辦再送15杯暖心咖啡，並有機會抽中定價58,900元的iPhone 15 Pro Max 1TB，以及門號專屬折扣、Apple原廠指定配件折扣、iPhone 15指定配件大禮包折扣等好康，抽獎名額超過5萬名。

遠傳也將與Apple官方網站同步開放iPhone 15空機預購，9月15日晚上8點起至遠傳指定通路預購iPhone 15全系列空機，結帳時刷讀遠傳心生活會員條碼，獨家贈送限量吳慷仁 X UAG「仁仁守護大禮包」，內含iPhone 15專用磁吸式全透明保護殼和磁吸無線行動電源。心生活會員另加碼送遠傳friDay影音1個月0元暢看，再享12月31日前3C家電購物金月月送、包膜6折、精選配件8折會員專屬好康3重送。

中華電信今天下午3點至5點開放iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max限量網路預約，數量有限，額滿為止；同時宣布iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max將於9月22日上午8點起在全台近500間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣；Apple Watch Series 9、 Apple Watch Ultra 2也將於9月22日起於上述指定銷售據點與網路門市陸續開賣。

台灣大哥大9月15日晚上8點起於myfone門市、myfone網路門市開放預購iPhone 15 系列，需預繳3,000元訂金，即可享優先取機權利，10月31日前完成申辦5G指定專案，最高贈3,000元momo幣，在myfone網路門市申辦額外再享最高1,000元momo幣加碼，等於最多可獲得4,000元momo幣。此外，在myfone網路門市預購iPhone 15系列，無論搭配門號或購買空機，都可抽價值10,360元的「愛瘋大禮包」（包含AirPods Pro第二代、AirTag、MagSafe充電器、Apple 20W USB-C電源轉接器），以及抽SONY PS5、1,000元myfone電子禮券。

因應iPhone 15系列全面換成USB-C充電接頭，台灣大哥大myfone門市也獨家推出充電組合包優惠，購買iPhone 15系列加購PQI 35W充電組合包（含35W充電器與編織快充線），原價749元、加購享約79折優惠價590元。myfone門市也引進13項品牌保護殼，指定殼套加滿版玻璃保貼超值組合優惠價980元起；達人手工包膜服務享全機包膜9折優惠。全新Apple Watch Series 9也將於9月22日起開賣。

●附註：各家電信業者活動詳情依網頁公告為準。 iPhone 15、iPhone 15 Plus全新的粉紅色相當夢幻。圖／台灣大哥大提供

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