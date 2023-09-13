統一時代周年慶9/21上場「怪獸電力公司」卡友禮滿800扣點就有

百貨周年慶主打優惠陸續揭曉，統一時代百貨台北店周年慶9月21日起展開，9月21日至10月4日化妝品滿2,000送300、全館指定櫃位3,000送400、家電區滿3,000送300，持icash支付滿6,000再送400，首11日再加碼icash Pay綁定統一時代聯名卡，滿6,000再加送200，等同消費6,000最高送1,500元，回饋最高達25%。此外，還有迪士尼授權推出「怪獸電力公司」5款卡友禮，會員只要單筆消費滿800元加會員點數8點即可兌換。

統一時代百貨台北店表示，今年百貨買氣回溫，外出旅遊聚餐增加，帶動餐飲、服飾、旅遊相關業績成長超過2成，累計至8月全館達雙位數成長，今年周年慶貨量備齊，準備好衝刺再創消費熱潮，預期超越10%成長。

屬於日常消耗品的美妝保養，是消費者在周年慶必下手的目標之一。統一時代百貨觀察，今年化妝品特惠組，相較以往折扣更殺，推薦必買款為北高同慶限定獨家組合，最低3折起，像是蘭蔻極光精華買1送8，4.5折後特價4,662元、小黑瓶買1送8，4.5折後特價3942元、雅詩蘭黛新品小棕奇肌安瓶組5折後特價2,925元。植村秀無極限粉底液組買1送7，4.5折後特價1,710元、資生堂百優35周年禮盒，4.8折後特價5,040元、Whoo雪白提亮氣墊組，3.7折後特價1,850元。

同時，今年也攜手10大家電品牌，推出台北時代限定買大家電送小家電優惠組，像是集雅社推出LG 65型OLED AI物聯網智慧電視+6D超維度立體聲霸獨家加贈LG NeoChef 25L智慧變頻微波爐、購買SONY 4K智慧顯示器獨家加贈正負零除濕機等。

此外，今年針對高額度消費，特別加碼多款滿額禮回饋，包含首11日消費滿8萬以上，即可參加滿額加贈，贈品包含義大利鍋具組、伊萊克斯健康氣炸鍋、夏普除濕機以及指定iPad等。

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