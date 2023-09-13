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陳昊森化身快遞員、古力娜扎成最美網球妹 都是為了「他」！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
娜扎在現場接受採訪時也說「LACOSTE賦予了阿那亞更加有趣的一面，整個沙灘、街道、圖書館、打卡點都變得更有意思了」。圖／摘自微博、LACOSTE提供
娜扎在現場接受採訪時也說「LACOSTE賦予了阿那亞更加有趣的一面，整個沙灘、街道、圖書館、打卡點都變得更有意思了」。圖／摘自微博、LACOSTE提供

陳昊森化身最帥快遞員，下一秒卻丟包工作在沙灘上享樂？而古力娜扎則褪去豔麗形象，以水藍色網球套裝現身咖啡廳，展現清純樣貌，使人忍不住多看兩眼，這一切都是為了法國時尚品牌LACOSTE慶祝90歲生日。

為慶祝創立第90周年，LACOSTE從發跡地巴黎開始，陸續於韓國首爾、巴西聖保羅、日本東京、美國紐約舉辦慶祝活動，最新一站則來到中國大陸近年的度假熱門地點「阿那亞」。品牌將阿那亞渡假區打造成一座獨具文化趣味的「LACOSTE CITY」包含海邊紅土網球場、硬地網球場、孤獨圖書館、人氣選品店DOE、BAR LOTUS等地標性建築，讓粉絲們都能前往朝聖打卡。同時LACOSTE還邀請女星娜扎和演員陳昊森、楊玏、李昀銳、歌手米卡、演員閻桉、張紫寧、劉芮麟及舞者韓宇等，到當地留下探索足跡。

陳昊森為LACOSTE拍攝了一段趣味短片，化身最帥快遞員，上一秒還在殷殷切切的工作，下秒卻丟開包裹，直接享受沙灘、陽光的度假氛圍。圖／摘自微博
陳昊森為LACOSTE拍攝了一段趣味短片，化身最帥快遞員，上一秒還在殷殷切切的工作，下秒卻丟開包裹，直接享受沙灘、陽光的度假氛圍。圖／摘自微博

娜扎在現場接受採訪時也說「LACOSTE賦予了阿那亞更加有趣的一面，整個沙灘、街道、圖書館、打卡點都變得更有意思了」。除了之外，陳昊森也為品牌拍攝了一段趣味短片，化身最帥快遞員，上一秒還在殷殷切切的工作，下秒卻丟開包裹，直接享受沙灘、陽光的度假氛圍。而且為了慶祝90歲生日，在這座LACOSTE CITY還首次開放限時品牌展，能看到包括品牌創始人使用過的網球用品、歷史畫冊、品牌書籍、不同時期創意總監的設計作品等，使觀者能清楚90年以來的發展背後的精神脈絡。

陳昊森現身LACOSTE在阿那亞打造的期間限定LACOSTE CITY。圖／LACOSTE提供
陳昊森現身LACOSTE在阿那亞打造的期間限定LACOSTE CITY。圖／LACOSTE提供

LACOSTE將阿那亞渡假區打造成一座獨具文化趣味的「LACOSTE CITY」包含海邊紅土網球場、硬地網球場。圖／LACOSTE提供
LACOSTE將阿那亞渡假區打造成一座獨具文化趣味的「LACOSTE CITY」包含海邊紅土網球場、硬地網球場。圖／LACOSTE提供

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