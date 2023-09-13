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王偉忠最後一次親自演出舞台劇 「謝謝大家收看」台北場開演倒數

聯合新聞網／ 聯合數位文創
（左起）周定緯、于子育、王偉忠、郭子乾、姜柏任等攜手演出舞台劇《謝謝大家收看》，9月22日在台北表演藝術中心首演。圖／金星文創提供
（左起）周定緯、于子育、王偉忠、郭子乾、姜柏任等攜手演出舞台劇《謝謝大家收看》，9月22日在台北表演藝術中心首演。圖／金星文創提供

由金星文創與聯合數位文創共同主辦的舞台劇「謝謝大家收看」將於9月22日起於台北表演藝術中心首演，于子育、郭子乾、王偉忠等人正緊鑼密鼓彩排中。于子育笑說，這回她要分飾六角，挑戰性很高；郭子乾飾演主角「忠偉哥」，親自扛著兒子郭德君的腳踏車到排練場當道具，笑說：「我這是重操舊業！借道具！」

王偉忠這次除了擔任監製，也將是他最後一次舞台劇的擔綱演出。他想將當年南部小孩上台北遇到的種種搬上舞台。王偉忠說，這不只是他的故事，也是四年級生的故事。回顧成長過程，他學習到很多，希望能盡一己之力、跟觀眾搏感情。

劇中重現當年郭子乾進入「中國電視史」的往事，郭子乾笑說他當幕後的服裝道具、最期待的就是能當臨演、可是經常挨王偉忠罵；這回角色更換，他反而成了攝影棚裡的罵人暴君。

王偉忠跟郭子乾是鐵搭檔，兩人合作三十多年，默契超強，王偉忠聊到自己當初從嘉義到台北，光平快車就要搭十二個小時才到，這些過程對「手機世代」的觀眾來說都是從沒體會過的世界，郭子乾立刻報上沿途三、四十個站名，震驚全場！

郭子乾、于子育在舞台劇《謝謝大家收看》當中有精彩對手戲。圖／金星文創提供
郭子乾、于子育在舞台劇《謝謝大家收看》當中有精彩對手戲。圖／金星文創提供

于子育十多年前年剛從歌手跨界為演員時，跟偉忠哥合作，受到不少「驚嚇」，但也學到不少表演真功夫。這回輪她當王偉忠的媽，還可以罵王偉忠，為了揣摩角色，她特別研究偉忠媽媽的說話腔調與節奏，做了許多筆記。

「謝謝大家收看」的舞台設計別出心裁，王意萱、周定緯、姜柏任、鄭慕岑又歌又舞，帶來迷人的音樂劇場面；三十多年前風靡大小朋友的人偶「孫小毛」也重現江湖，在操偶名家邱米溱的巧手操作下，栩栩如生，甚至還能跟王偉忠一起散步、一起跳舞、一起泡妞，彩排時讓工作人員嘖嘖稱奇、笑彎了腰。

舞台劇「謝謝大家收看」現正熱賣中，9月22日起在台北表演藝術中心演出四場、10月27日起在高雄衛武營演出四場，台北即將完售，購票請洽 udn售票網

舞台 台北表演藝術中心 文創

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