Michael Kors Collection大秀夢遊卡布里島 布蕾克萊芙莉、影后荷莉貝瑞和陳庭妮力挺
再一次設計師Michael Kors創造出上流社會女性都想穿的系列服飾！選在紐約東河邊多米諾公園舉辦的Michael Kors Collection 2024春夏大秀，包括「花邊教主」的布蕾克萊芙莉（Blake Lively）、影后荷莉貝瑞（Halle Berry）、超模富永愛、凡妮莎哈金斯、奧莉薇亞魏爾德、歌手Rita Ora，以及台灣代表的陳庭妮到場欣賞，亦是紐約時裝周中最重要的一場發表會。
與男星萊恩雷諾斯為好萊塢銀色夫妻檔的布蕾克萊芙莉，以鑲滿金色亮片連身褲造型亮相，背心式剪裁大方秀出傲人上圍，也成為媒體追逐焦點。超模富永愛不改一貫酷帥模樣，選穿靛青色褲裝搭配西裝外套出席，讓人感受到強大氣場。而剛升格人妻的陳庭妮也不輸人，一襲黑色高領裙裝展現高挑身材，裙擺有如流蘇設計，秀出長美腿，簡單卻不失性感。但最讓人意外的是影后荷莉貝瑞挑選了和陳庭妮相似服裝款式現身，上身的低胸剪裁，凸顯豐滿曲線，毫無贅肉的身形，展現絕佳狀態，讓人難以聯想到她已經57歲，儼然是凍齡女王。而且李奧納多的新女友Vittoria Ceretti還擔任開場走的模特兒，讓場上場下都充滿話題。
在大秀前夕，設計師Michael Kors先生曾提到，「我們所有人都夢想著度假」，而義大利的卡布里島對許多人而言就宛如天堂，也是與他與母親一同旅遊過的地方。不過Michael Kors無法把大家都帶去義大利，於是挑選水岸邊的多米諾公園來辦大秀，並裝飾春季造訪卡布里島時，隨處都可見的洋紅色九重葛，呈現閒適度假氛圍。如果要用一句話來形容Michael Kors Collection 2024春夏系列，那就是簡約、性感又不失高雅與精緻感，這向來就是紐約上城女士的著裝標準，也是多年來品牌給予消費者的印象。
在這一季Michael Kors透過飄逸長裙、側開衩半身裙和寬鬆長袍等長短不一或柔軟飄逸的造型設計，凸顯簡約流線型輪廓，創造自由浪漫氛圍。於是可看到高腰連衣裙拉高腰線，雪紡和蕾絲材質的半身裙飄逸感，搭配時髦連身上衣和毛衣，既能修飾線條又不乏時尚感。而且呼應春季印象，採用甜瓜、小蒼蘭和天竺葵等冰淇淋配色，輔以生動形象的花卉和長頸鹿印花，表達後現代風格的獨特魅力。另外藉由平底鞋增添輕鬆氛圍，配以手工編織的水桶包，來致敬7月已故的Jane Birkin傳奇風格。
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