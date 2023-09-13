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Michael Kors Collection大秀夢遊卡布里島 布蕾克萊芙莉、影后荷莉貝瑞和陳庭妮力挺

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
設計師Michael Kors先生（左）和陳庭妮在Michael Kors Collection 2024春夏大秀後合影。圖／MICHAEL KORS提供
設計師Michael Kors先生（左）和陳庭妮在Michael Kors Collection 2024春夏大秀後合影。圖／MICHAEL KORS提供

再一次設計師Michael Kors創造出上流社會女性都想穿的系列服飾！選在紐約東河邊多米諾公園舉辦的Michael Kors Collection 2024春夏大秀，包括「花邊教主」的布蕾克萊芙莉（Blake Lively）、影后荷莉貝瑞（Halle Berry）、超模富永愛、凡妮莎哈金斯、奧莉薇亞魏爾德、歌手Rita Ora，以及台灣代表的陳庭妮到場欣賞，亦是紐約時裝周中最重要的一場發表會。

與男星萊恩雷諾斯為好萊塢銀色夫妻檔的布蕾克萊芙莉，以鑲滿金色亮片連身褲造型亮相，背心式剪裁大方秀出傲人上圍，也成為媒體追逐焦點。超模富永愛不改一貫酷帥模樣，選穿靛青色褲裝搭配西裝外套出席，讓人感受到強大氣場。而剛升格人妻的陳庭妮也不輸人，一襲黑色高領裙裝展現高挑身材，裙擺有如流蘇設計，秀出長美腿，簡單卻不失性感。但最讓人意外的是影后荷莉貝瑞挑選了和陳庭妮相似服裝款式現身，上身的低胸剪裁，凸顯豐滿曲線，毫無贅肉的身形，展現絕佳狀態，讓人難以聯想到她已經57歲，儼然是凍齡女王。而且李奧納多的新女友Vittoria Ceretti還擔任開場走的模特兒，讓場上場下都充滿話題。

設計師Michael Kors先生在大秀後現身謝幕，可看到一旁裝飾的洋紅色九重葛，這是他懷念8月才逝世母親的方式。圖／MICHAEL KORS提供
設計師Michael Kors先生在大秀後現身謝幕，可看到一旁裝飾的洋紅色九重葛，這是他懷念8月才逝世母親的方式。圖／MICHAEL KORS提供

在大秀前夕，設計師Michael Kors先生曾提到，「我們所有人都夢想著度假」，而義大利的卡布里島對許多人而言就宛如天堂，也是與他與母親一同旅遊過的地方。不過Michael Kors無法把大家都帶去義大利，於是挑選水岸邊的多米諾公園來辦大秀，並裝飾春季造訪卡布里島時，隨處都可見的洋紅色九重葛，呈現閒適度假氛圍。如果要用一句話來形容Michael Kors Collection 2024春夏系列，那就是簡約、性感又不失高雅與精緻感，這向來就是紐約上城女士的著裝標準，也是多年來品牌給予消費者的印象。

布蕾克萊芙莉出席Michael Kors Collection 2024春夏大秀，以鑲滿金色亮片連身褲造型亮相，背心式剪裁大方秀出傲人上圍。圖／MICHAEL KORS提供
布蕾克萊芙莉出席Michael Kors Collection 2024春夏大秀，以鑲滿金色亮片連身褲造型亮相，背心式剪裁大方秀出傲人上圍。圖／MICHAEL KORS提供

在這一季Michael Kors透過飄逸長裙、側開衩半身裙和寬鬆長袍等長短不一或柔軟飄逸的造型設計，凸顯簡約流線型輪廓，創造自由浪漫氛圍。於是可看到高腰連衣裙拉高腰線，雪紡和蕾絲材質的半身裙飄逸感，搭配時髦連身上衣和毛衣，既能修飾線條又不乏時尚感。而且呼應春季印象，採用甜瓜、小蒼蘭和天竺葵等冰淇淋配色，輔以生動形象的花卉和長頸鹿印花，表達後現代風格的獨特魅力。另外藉由平底鞋增添輕鬆氛圍，配以手工編織的水桶包，來致敬7月已故的Jane Birkin傳奇風格。

歌手Rita Ora出席Michael Kors Collection 2024春夏大秀。圖／MICHAEL KORS提供
歌手Rita Ora出席Michael Kors Collection 2024春夏大秀。圖／MICHAEL KORS提供

陳庭妮現身Michael Kors Collection 2024春夏大秀，一襲黑色高領裙裝展現高挑身材，裙擺有如流蘇設計，秀出長美腿，圖／MICHAEL KORS提供
陳庭妮現身Michael Kors Collection 2024春夏大秀，一襲黑色高領裙裝展現高挑身材，裙擺有如流蘇設計，秀出長美腿，圖／MICHAEL KORS提供

超模何穗現身Michael Kors Collection 2024春夏大秀。圖／MICHAEL KORS提供
超模何穗現身Michael Kors Collection 2024春夏大秀。圖／MICHAEL KORS提供

凡妮莎哈金斯出席Michael Kors Collection 2024春夏大秀。圖／MICHAEL KORS提供
凡妮莎哈金斯出席Michael Kors Collection 2024春夏大秀。圖／MICHAEL KORS提供

影后荷莉貝瑞挑選了和陳庭妮相似服裝款式現身Michael Kors Collection 2024春夏大秀。圖／MICHAEL KORS提供
影后荷莉貝瑞挑選了和陳庭妮相似服裝款式現身Michael Kors Collection 2024春夏大秀。圖／MICHAEL KORS提供

女星奧莉薇亞魏爾德出席Michael Kors Collection 2024春夏大秀。圖／MICHAEL KORS提供
女星奧莉薇亞魏爾德出席Michael Kors Collection 2024春夏大秀。圖／MICHAEL KORS提供

超模富永愛不改一貫酷帥模樣，選穿靛青色褲裝搭配西裝外套出席Michael Kors Collection 2024春夏大秀。圖／MICHAEL KORS提供
超模富永愛不改一貫酷帥模樣，選穿靛青色褲裝搭配西裝外套出席Michael Kors Collection 2024春夏大秀。圖／MICHAEL KORS提供

李奧納多的新女友Vittoria Ceretti還擔任開場走的模特兒，讓場上場下都充滿話題。圖／MICHAEL KORS提供
李奧納多的新女友Vittoria Ceretti還擔任開場走的模特兒，讓場上場下都充滿話題。圖／MICHAEL KORS提供

不對稱斜肩剪裁，並藉由抓皺處理，以及輕薄的材質隨走動飄逸，凸顯了猶如希臘女神的丰采。圖／MICHAEL KORS提供
不對稱斜肩剪裁，並藉由抓皺處理，以及輕薄的材質隨走動飄逸，凸顯了猶如希臘女神的丰采。圖／MICHAEL KORS提供

黑色亮片點綴的短上衣與裙裝，呈現簡單俐落線條，卻有著精緻的感受。圖／MICHAEL KORS提供
黑色亮片點綴的短上衣與裙裝，呈現簡單俐落線條，卻有著精緻的感受。圖／MICHAEL KORS提供

採用小蒼蘭配色的針織毛衣，加上編織提籃，帶出春季印象與隨興感。圖／MICHAEL KORS提供
採用小蒼蘭配色的針織毛衣，加上編織提籃，帶出春季印象與隨興感。圖／MICHAEL KORS提供

都會女子的幹練融合性感，一直都是Michael Kors經典風格。圖／MICHAEL KORS提供
都會女子的幹練融合性感，一直都是Michael Kors經典風格。圖／MICHAEL KORS提供

以金色蕾絲面料編織的連身裙裝，前胸有著挖孔設計，奢華裡不失性感。圖／MICHAEL KORS提供
以金色蕾絲面料編織的連身裙裝，前胸有著挖孔設計，奢華裡不失性感。圖／MICHAEL KORS提供

生動的長頸鹿印花，表達後現代風格的獨特魅力。圖／MICHAEL KORS提供
生動的長頸鹿印花，表達後現代風格的獨特魅力。圖／MICHAEL KORS提供

設計師 義大利 紐約 陳庭妮 布蕾克萊芙莉 荷莉貝瑞

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