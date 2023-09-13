粉紅控瘋掉！Apple Watch Series 9又美又環保

粉紅控瘋掉！最新推出的Apple Watch Series 9竟然推出全新粉紅新色，搭載全新S9 Sip晶片不僅讓效能與性能雙雙提升，「雙指互點兩下手勢」、「精確尋找iPhone」、「透過Siri就能查詢健康資料」3大重點新功能升級，也讓Apple Watch Series 9讓人超期待。

原本隱藏在「輔助使用」中的雙指互點操作手勢，現在直接導入Apple Watch Series 9的一般操控功能中，使用者可以用戴著手錶的那隻手的食指與拇指互點兩下，就能快速便利地操作許多最常使用App，而不需要動用另一隻手來觸控螢幕或按鍵。當另一隻手正在遛狗、料理食物、戴著手套等不方便使用的情境下，單手就能輕鬆瀏覽、操控手錶上的內容，甚至可以用來遙控iPhone進行拍攝。

另外，「精確尋找iPhone」這項新功能對於經常在找把手機丟在哪的人來說也非常實用，透過S9 SiP以及第二代超寬頻晶片的幫忙，能提供 iPhone 的方位與距離，搭配視覺、觸覺和音訊提醒，即便是在隔壁房間也能輕鬆找到。第二代超寬頻晶片Apple Watch使用者只要靠近HomePod大約4公尺的範圍內，Apple Watch Series 9就會啟動「播放中」的控制畫面，或是透過「智慧型堆疊」跳出媒體播放建議。