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粉紅控瘋掉！Apple Watch Series 9又美又環保

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
為了更環保的目標，蘋果捨棄皮質配件，推出全新高質感斜紋布「精細織紋」，可搭配磁性鏈紋錶帶和時尚環扣。記者黃筱晴／攝影
為了更環保的目標，蘋果捨棄皮質配件，推出全新高質感斜紋布「精細織紋」，可搭配磁性鏈紋錶帶和時尚環扣。記者黃筱晴／攝影

粉紅控瘋掉！最新推出的Apple Watch Series 9竟然推出全新粉紅新色，搭載全新S9 Sip晶片不僅讓效能與性能雙雙提升，「雙指互點兩下手勢」、「精確尋找iPhone」、「透過Siri就能查詢健康資料」3大重點新功能升級，也讓Apple Watch Series 9讓人超期待。

原本隱藏在「輔助使用」中的雙指互點操作手勢，現在直接導入Apple Watch Series 9的一般操控功能中，使用者可以用戴著手錶的那隻手的食指與拇指互點兩下，就能快速便利地操作許多最常使用App，而不需要動用另一隻手來觸控螢幕或按鍵。當另一隻手正在遛狗、料理食物、戴著手套等不方便使用的情境下，單手就能輕鬆瀏覽、操控手錶上的內容，甚至可以用來遙控iPhone進行拍攝。

另外，「精確尋找iPhone」這項新功能對於經常在找把手機丟在哪的人來說也非常實用，透過S9 SiP以及第二代超寬頻晶片的幫忙，能提供 iPhone 的方位與距離，搭配視覺、觸覺和音訊提醒，即便是在隔壁房間也能輕鬆找到。第二代超寬頻晶片Apple Watch使用者只要靠近HomePod大約4公尺的範圍內，Apple Watch Series 9就會啟動「播放中」的控制畫面，或是透過「智慧型堆疊」跳出媒體播放建議。

即日起台灣用戶就可以開始訂購Apple Watch Series 9和Apple Watch SE，零售店將從9月22日起開始供貨。Apple Watch Series 9的起售價為13,500元，Apple Watch SE為7,900元。而Apple Watch的包裝也經過重新設計，採用全纖維包裝，如果看到包裝上有一個新的綠葉標誌，代表該款式為碳中和。

從外觀到配件，Apple Watch全都以更環保的材料、製程製作。記者黃筱晴／攝影
從外觀到配件，Apple Watch全都以更環保的材料、製程製作。記者黃筱晴／攝影
全新Hermès系列錶帶推出2款全新編織錶帶，其中Toile H詮釋品牌的經典棉質帆布。記者黃筱晴／攝影
全新Hermès系列錶帶推出2款全新編織錶帶，其中Toile H詮釋品牌的經典棉質帆布。記者黃筱晴／攝影
全新雙指互點兩下手勢，讓使用者無須觸碰顯示器便能輕鬆用單手操控Apple Watch Series 9。圖／蘋果提供
全新雙指互點兩下手勢，讓使用者無須觸碰顯示器便能輕鬆用單手操控Apple Watch Series 9。圖／蘋果提供
Apple與Nike聯名合作推出更環保的系列錶帶。圖／蘋果提供
Apple與Nike聯名合作推出更環保的系列錶帶。圖／蘋果提供
即日起台灣用戶就可以開始訂購Apple Watch Series 9和Apple Watch SE，零售店將從9月22日起開始供貨。記者黃筱晴／攝影
即日起台灣用戶就可以開始訂購Apple Watch Series 9和Apple Watch SE，零售店將從9月22日起開始供貨。記者黃筱晴／攝影
Apple Watch熱門的運動型錶環也經過重新設計，採用82%的回收紗線，所有全新Apple Watch運動型錶環都達到碳中和。記者黃筱晴／攝影
Apple Watch熱門的運動型錶環也經過重新設計，採用82%的回收紗線，所有全新Apple Watch運動型錶環都達到碳中和。記者黃筱晴／攝影
全新雙指互點兩下手勢，讓使用者無須觸碰顯示器便能輕鬆用單手操控Apple Watch Series 9。記者黃筱晴／攝影
全新雙指互點兩下手勢，讓使用者無須觸碰顯示器便能輕鬆用單手操控Apple Watch Series 9。記者黃筱晴／攝影
Apple與Nike聯名合作推出更環保的系列錶帶。記者黃筱晴／攝影
Apple與Nike聯名合作推出更環保的系列錶帶。記者黃筱晴／攝影
Apple Watch Series 9的部分錶殼與錶帶組合，是蘋果首批推出的碳中和產品。圖／蘋果提供
Apple Watch Series 9的部分錶殼與錶帶組合，是蘋果首批推出的碳中和產品。圖／蘋果提供
Hermès系列也推出全新錶帶設計，Apple Watch首款編織錶帶「Bridon」採用寬魚骨紋的手工編織。圖／蘋果提供
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蘋果發表會 Apple Watch iPhone

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