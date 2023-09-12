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中秋使用「夯肉神器」也要顧安全！達人揭這4點要注意

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
烤盤會直接接觸到食材，挑選時要注意是否為符合食品級認證的安全材質。圖／486團購提供
烤盤會直接接觸到食材，挑選時要注意是否為符合食品級認證的安全材質。圖／486團購提供

時近中秋，不少民眾已經「動起來」準備烤肉這項全民運動。近年懶人烤肉蔚為流行，不用買木炭辛苦升火、插上電就可以隨時開烤的電烤盤或氣炸鍋成為當紅炸子雞。家電達人486先生提醒，使用電烤盤記得掌握4大要點，才能烤得美味、吃得放心。

電烤盤「隨開隨烤」的優點深受大眾青睞，尤其現在一些建築規定不能使用明火或是廚房空間較小，電烤盤就成為多數消費者的選擇。486先生提醒，即使沒有燒炭升火，但居家烤肉多少還是會產生油煙，務必要將窗戶打開通風，加上電扇和空氣清淨機輔助能進一步顧及空氣品質。即使室內有開冷氣，建議還是要將窗戶留一點縫隙為佳。

方便的電烤盤、火烤兩用鍋或是氣炸鍋都是屬於高功率電器，應使用獨立插座，避免接延長線或是在同一個迴路同時使用其他高功率家電。使用前記得先將綑綁的電線拆開，即使電線夠長也盡量不要壓折或彎曲電線；飲料和湯湯水水都應盡量遠離電源以降低危險。

許多人習慣使用鐵夾夾取肉片來回翻烤，486先生提醒，若是使用「不沾」材質的電烤盤，應更換為木製或耐熱塑料且無銳角的夾具，以免刮傷盤面可能造成重金屬溶出，增加食安風險。486先生進一步指出，烤盤會直接接觸到食材，挑選時要特別注意是否為符合食品級認證的安全材質。

考量事後收拾整理的便利性，多數民眾會選擇不沾材質且設計成可拆式的電烤盤，記得要先確定電源已經關閉且盤面冷卻後才分離拿至水槽。避免使用菜瓜布等容易刮傷盤面的清潔工具，可以使用海綿搭配熱水清洗；如果要使用洗碗機，建議先參考說明書上載明的洗滌模式和時間，避免對烤盤塗層造成傷害。

建議使用木製或耐熱塑料夾具烤肉，避免刮傷烤盤盤面。圖／486團購提供
建議使用木製或耐熱塑料夾具烤肉，避免刮傷烤盤盤面。圖／486團購提供
建議使用海綿搭配熱水清洗不沾材質的烤盤盤面，避免對塗層造成傷害。圖／486團購提供
建議使用海綿搭配熱水清洗不沾材質的烤盤盤面，避免對塗層造成傷害。圖／486團購提供

486先生 烤肉 氣炸鍋

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