快訊

1坪換1坪大直受災戶該同意嗎？專家試算增值空間「好到令人流口水」

竹市立委選戰成四腳督？傳柯文哲妹妹將參選、粉專悄上架 民眾黨證實回應

基泰建設匯錢了 北市都發局：1億元已匯入指定帳戶

粉絲快衝！7-ELEVEN「拉拉熊20周年超萌生活集點」推逾30款懶萌周邊

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN自9月20日下午3點起全新推出「拉拉熊20周年超萌生活集點」活動，為滿足開學季居家、外出生活所需，從生活小細節開發逾30款限定新品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月20日下午3點起全新推出「拉拉熊20周年超萌生活集點」活動，為滿足開學季居家、外出生活所需，從生活小細節開發逾30款限定新品。圖／7-ELEVEN提供

懶萌教主拉拉熊20周年慶！睽違3年，7-ELEVEN再度邀請拉拉熊迷們於9月20日下午3點起同慶全新「拉拉熊20周年超萌生活集點」盛典，開搶逾30款懶萌周邊商品，拉拉熊、小白熊、小黃雞、茶小熊等4大人氣角色齊亮相，使用全台首見超療癒、粉嫩歡樂主題歡慶拉拉熊20周年全新設計，開發7-ELEVEN限定的居家、外出生活用品，包含陶瓷疊疊馬克杯、陶瓷烤盤、感應式垃圾桶、時鐘置物櫃、連帽毛毯、美國OUTDOOR聯名限定包款等，全系列限時限量，9月20日下午3點起至9月24日門市快閃購率先起跑，集點活動9月25日下午3點起至10月29日接續登場（贈品兌換至10月31日）。

7-ELEVEN自9月20日下午3點起全新推出「拉拉熊20周年超萌生活集點」活動，為滿足開學季居家、外出生活所需，從生活小細節開發逾30款限定新品，像是居家輕料理必備的「限量陶瓷烤盤」、不占空間的「限量陶瓷疊疊馬克杯」、丟垃圾也可以慵懶又優雅的「限量感應式垃圾桶」、與拉拉熊一起甜甜進入夢鄉的「限量雙面四季被」、是時鐘也是鑰匙收納的「限量時鐘置物櫃」、可愛又能收納小物的「限量桌上收納鐵櫃附鏡」等，滿足不同消費者喜好與需求，營造放鬆療癒時光，邀請粉絲一起收藏。

另外還有門市快閃購限定、不必集點的「限量絨毛娃娃」，9月20日下午3點起至10月31日消費不限金額21cm拉拉熊、20cm小白熊款快閃價皆為349元，12cm小黃雞款快閃價299元，數量有限，售完為止。

為了讓拉拉熊迷們完整收藏拉拉熊周邊商品，7-ELEVEN同場加映與「美國OUTDOOR」、在地精緻金飾品牌「甜蜜約定2sweet」雙品牌合作，引進超商推出限定拉拉熊大頭款設計包款系列、拉拉熊限定造型金銀飾品，最低優惠價只要市價74折起。

7-ELEVEN「拉拉熊20周年超萌生活集點」盛典，「限量陶瓷烤盤」共2款（款式隨機），門市快閃購9月20日下午3點起至9月24日消費不限金額每個+299元換購；9月25日下午3點起每個集滿6點+299元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「拉拉熊20周年超萌生活集點」盛典，「限量陶瓷烤盤」共2款（款式隨機），門市快閃購9月20日下午3點起至9月24日消費不限金額每個+299元換購；9月25日下午3點起每個集滿6點+299元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「拉拉熊20周年超萌生活集點」盛典，9月20日下午3點起全台限定登場。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「拉拉熊20周年超萌生活集點」盛典，9月20日下午3點起全台限定登場。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「拉拉熊20周年超萌生活集點」盛典，「限量OUTDOOR—拉拉熊後背包」共3款，門市快閃購9月20日下午3點起至9月24日消費不限金額每款+899元換購；9月25日下午3點起每款集滿6點+899元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「拉拉熊20周年超萌生活集點」盛典，「限量OUTDOOR—拉拉熊後背包」共3款，門市快閃購9月20日下午3點起至9月24日消費不限金額每款+899元換購；9月25日下午3點起每款集滿6點+899元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「拉拉熊20周年超萌生活集點」盛典，「限量雙面四季被」共2款，門市快閃購9月20日下午3點起至9月24日消費不限金額每款+699元換購；9月25日下午3點起每款集滿6點+699元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「拉拉熊20周年超萌生活集點」盛典，「限量雙面四季被」共2款，門市快閃購9月20日下午3點起至9月24日消費不限金額每款+699元換購；9月25日下午3點起每款集滿6點+699元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「拉拉熊20周年超萌生活集點」盛典，「限量陶瓷疊疊馬克杯」共4款（款式隨機），門市快閃購9月20日下午3點起至9月24日消費不限金額每個+149元換購；9月25日下午3點起每個集滿6點+149元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「拉拉熊20周年超萌生活集點」盛典，「限量陶瓷疊疊馬克杯」共4款（款式隨機），門市快閃購9月20日下午3點起至9月24日消費不限金額每個+149元換購；9月25日下午3點起每個集滿6點+149元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「拉拉熊20周年超萌生活集點」盛典，推出限量OUTDOOR拉拉熊系列聯名包款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「拉拉熊20周年超萌生活集點」盛典，推出限量OUTDOOR拉拉熊系列聯名包款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「拉拉熊20周年超萌生活集點」盛典，「限量三孔USB供應器」共2款，門市快閃購9月20日下午3點起至9月24日消費不限金額每款+399元換購；9月25日下午3點起每款集滿6點+399元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「拉拉熊20周年超萌生活集點」盛典，「限量三孔USB供應器」共2款，門市快閃購9月20日下午3點起至9月24日消費不限金額每款+399元換購；9月25日下午3點起每款集滿6點+399元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「拉拉熊20周年超萌生活集點」盛典，「限量收納置物盒」共2款，門市快閃購9月20日下午3點起至9月24日消費不限金額每款+149元換購；9月25日下午3點起每款集滿6點+149元換購。「限量絨毛娃娃」為門市快閃購限定，9月20日下午3點起至10月31日消費不限金額21cm拉拉熊、20cm小白熊款快閃價皆為349元，12cm小黃雞款快閃價299元，數量有限，售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「拉拉熊20周年超萌生活集點」盛典，「限量收納置物盒」共2款，門市快閃購9月20日下午3點起至9月24日消費不限金額每款+149元換購；9月25日下午3點起每款集滿6點+149元換購。「限量絨毛娃娃」為門市快閃購限定，9月20日下午3點起至10月31日消費不限金額21cm拉拉熊、20cm小白熊款快閃價皆為349元，12cm小黃雞款快閃價299元，數量有限，售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「拉拉熊20周年超萌生活集點」盛典，「限量連帽毛毯」共2款，門市快閃購9月20日下午3點起至9月24日消費不限金額每款+399元換購；9月25日下午3點起每款集滿6點+399元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「拉拉熊20周年超萌生活集點」盛典，「限量連帽毛毯」共2款，門市快閃購9月20日下午3點起至9月24日消費不限金額每款+399元換購；9月25日下午3點起每款集滿6點+399元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「拉拉熊20周年超萌生活集點」盛典，「限量桌上收納鐵櫃附鏡」共2款，門市快閃購9月20日下午3點起至9月24日消費不限金額每款+399元換購；9月25日下午3點起每款集滿6點+399元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「拉拉熊20周年超萌生活集點」盛典，「限量桌上收納鐵櫃附鏡」共2款，門市快閃購9月20日下午3點起至9月24日消費不限金額每款+399元換購；9月25日下午3點起每款集滿6點+399元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「拉拉熊20周年超萌生活集點」盛典，「限量感應式垃圾桶」共2款，門市快閃購9月20日下午3點起至9月24日消費不限金額每款+699元換購；9月25日下午3點起每款集滿6點+699元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「拉拉熊20周年超萌生活集點」盛典，「限量感應式垃圾桶」共2款，門市快閃購9月20日下午3點起至9月24日消費不限金額每款+699元換購；9月25日下午3點起每款集滿6點+699元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「拉拉熊20周年超萌生活集點」盛典，「限量時鐘置物櫃」共2款，門市快閃購9月20日下午3點起至9月24日消費不限金額每款+599元換購；9月25日下午3點起每款集滿6點+599元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「拉拉熊20周年超萌生活集點」盛典，「限量時鐘置物櫃」共2款，門市快閃購9月20日下午3點起至9月24日消費不限金額每款+599元換購；9月25日下午3點起每款集滿6點+599元換購。圖／7-ELEVEN提供

拉拉熊 快閃

延伸閱讀

表現亮眼 崑大視訊系包辦教育部反毒微電影競賽金銀獎

MLB／移除置物櫃、壁畫蓋遮羞布 主帥暗示道奇掰了烏力亞斯

富邦媒8月營收年增6.2% 同期最佳

Swatch聯名寶珀Blancpain首款潛水表 規格、款式和價格完整公開

相關新聞

粉絲快衝！7-ELEVEN「拉拉熊20周年超萌生活集點」推逾30款懶萌周邊

懶萌教主拉拉熊20周年慶！睽違3年，7-ELEVEN再度邀請拉拉熊迷們於9月20日下午3點起同慶全新「拉拉熊20周年超萌...

文青女神男神都到齊了！香奈兒威尼斯晚宴名單令人羨慕

香奈兒（CHANEL）長期持電影藝術，今年是品牌連續第五年擔任杜維埃美國電影節（Deauville American F...

iPhone 15發表前重點預測總整理 蘋果舊總部直營店開賣這4色T恤有玄機？

蘋果秋季發表會倒數計時，將於台灣時間9月13日凌晨1點盛大登場，這次發表會將是疫情後首度完全回歸實體活動，重回蘋果總部S...

韓妞都知道的秘密！1招擁有女團天使光秀髮

十年前在台聲名大噪的香水洗髮精始祖ELASTINE伊絲婷，十年以來持續推陳出新，蛻變為全方位的秀髮專家，旗下的洗潤護商品，不只有精品級香氣，更多高效機能再升級，深深擄獲消費者芳心；這次，ELASTINE 伊絲婷再度出手，攜全新「胺基酸修護系列」與獨家毛鱗修護技術，逆轉因燙染造成的受損髮況，維持髮絲柔順亮澤，並賦予秀髮豐盈彈性，一舉改善尷尬稻草髮、髮尾受損分岔，替你打造如韓星女團般的自信光澤滑順髮！

散發日式迷人香味！質感「旅行錫罐蠟燭」打造9款專屬行走香氣

居家生活少不了充滿儀式感的香氛蠟燭，挑選一款好的香氛，不僅可以沉澱自己的身心靈，也可以給人帶來舒壓的感受。日本品牌CHANIDA，是在東京的郊區設立的一間工作室，在那裡進行香氛調製研究，運用本地生產的原料之外，考量香味延伸及香調特色表現能更有層次感，所以也採集來自世界各地的獨特原料，由於部分原料取得不易，只能進行少量生產，以維持香味的品質。在香氛蠟燭的製作方面，不進行機器及外包大規模生產。因此，從成份調製到生產澆灌皆於日本工作室手工完成作業。

蘇澳漁會推「鱻宴集錦禮盒」 8款海鮮限量每盒1780元

中秋節大家習慣烤肉，宜蘭縣蘇澳區漁會推出限量鱻宴集錦禮盒，包括白蝦、透抽、干貝及鬼頭刀等8種海鮮，即日起預購特價每盒17...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦