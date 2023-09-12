粉絲快衝！7-ELEVEN「拉拉熊20周年超萌生活集點」推逾30款懶萌周邊

懶萌教主拉拉熊20周年慶！睽違3年，7-ELEVEN再度邀請拉拉熊迷們於9月20日下午3點起同慶全新「拉拉熊20周年超萌生活集點」盛典，開搶逾30款懶萌周邊商品，拉拉熊、小白熊、小黃雞、茶小熊等4大人氣角色齊亮相，使用全台首見超療癒、粉嫩歡樂主題歡慶拉拉熊20周年全新設計，開發7-ELEVEN限定的居家、外出生活用品，包含陶瓷疊疊馬克杯、陶瓷烤盤、感應式垃圾桶、時鐘置物櫃、連帽毛毯、美國OUTDOOR聯名限定包款等，全系列限時限量，9月20日下午3點起至9月24日門市快閃購率先起跑，集點活動9月25日下午3點起至10月29日接續登場（贈品兌換至10月31日）。

7-ELEVEN自9月20日下午3點起全新推出「拉拉熊20周年超萌生活集點」活動，為滿足開學季居家、外出生活所需，從生活小細節開發逾30款限定新品，像是居家輕料理必備的「限量陶瓷烤盤」、不占空間的「限量陶瓷疊疊馬克杯」、丟垃圾也可以慵懶又優雅的「限量感應式垃圾桶」、與拉拉熊一起甜甜進入夢鄉的「限量雙面四季被」、是時鐘也是鑰匙收納的「限量時鐘置物櫃」、可愛又能收納小物的「限量桌上收納鐵櫃附鏡」等，滿足不同消費者喜好與需求，營造放鬆療癒時光，邀請粉絲一起收藏。

另外還有門市快閃購限定、不必集點的「限量絨毛娃娃」，9月20日下午3點起至10月31日消費不限金額21cm拉拉熊、20cm小白熊款快閃價皆為349元，12cm小黃雞款快閃價299元，數量有限，售完為止。