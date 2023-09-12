林柏宏、Hailey Bieber都在穿 輕鬆走跳就靠這一雙！

運動與時尚的風潮早已合而為一，跨界合作常有所聞。最新風尚則是以運動鞋搭配正裝如成套西裝、細肩帶小洋裝，保有正裝的體面感，卻又兼具了輕鬆走跳的機能考量。

例如林柏宏近日便以一套白條紋的成套黑西裝搭配一雙編織風格的Orbit銀色亮面運動鞋，橫跨在單椅上、右手一伸，氣場立刻展開。小賈斯汀Justin Drew Bieber之妻Hailey Bieber則也「撞鞋」、穿上同款來自Bottega Veneta的Orbit運動鞋，但Hailey Bieber是以白色細肩帶小洋裝搭配白色編織、黃銅把手的Sardine包，同時運動鞋再搭配清爽白襪，像抓住了夏日的尾巴，朝秋日活力前行。

兩人腳上的Orbit鞋款出自Bottega Veneta秋冬新品，以1990年代風格運動跑鞋為原型，外觀包覆的網布並呼應品牌經典的編織技法，共有白、綠、黑三色，運動風格鮮明。而跳脫正式的皮鞋、高跟鞋之外，本季也有不少日系或歐美品牌相繼推出休閒風格鞋履，例如義大利品牌TESTONI的2023秋冬新品便推薦了平底白色滾邊皮革休閒，即便搭配獵裝與西裝長褲，同樣能融入半商務風格場合，輕鬆愜意。