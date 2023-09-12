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林柏宏、Hailey Bieber都在穿 輕鬆走跳就靠這一雙！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
正裝搭運動鞋怎麼了？近日便有林柏宏以黑色條紋西裝、Hailey Bieber以白色小洋裝巧搭1990風格運動鞋，潮流走跳、放肆跨界。圖／Bottega Veneta提供（合成圖）
正裝搭運動鞋怎麼了？近日便有林柏宏以黑色條紋西裝、Hailey Bieber以白色小洋裝巧搭1990風格運動鞋，潮流走跳、放肆跨界。圖／Bottega Veneta提供（合成圖）

運動與時尚的風潮早已合而為一，跨界合作常有所聞。最新風尚則是以運動鞋搭配正裝如成套西裝、細肩帶小洋裝，保有正裝的體面感，卻又兼具了輕鬆走跳的機能考量。

例如林柏宏近日便以一套白條紋的成套黑西裝搭配一雙編織風格的Orbit銀色亮面運動鞋，橫跨在單椅上、右手一伸，氣場立刻展開。小賈斯汀Justin Drew Bieber之妻Hailey Bieber則也「撞鞋」、穿上同款來自Bottega Veneta的Orbit運動鞋，但Hailey Bieber是以白色細肩帶小洋裝搭配白色編織、黃銅把手的Sardine包，同時運動鞋再搭配清爽白襪，像抓住了夏日的尾巴，朝秋日活力前行。

兩人腳上的Orbit鞋款出自Bottega Veneta秋冬新品，以1990年代風格運動跑鞋為原型，外觀包覆的網布並呼應品牌經典的編織技法，共有白、綠、黑三色，運動風格鮮明。而跳脫正式的皮鞋、高跟鞋之外，本季也有不少日系或歐美品牌相繼推出休閒風格鞋履，例如義大利品牌TESTONI的2023秋冬新品便推薦了平底白色滾邊皮革休閒，即便搭配獵裝與西裝長褲，同樣能融入半商務風格場合，輕鬆愜意。

山本耀司集團下入門品牌的Ground Y則有與登山靴品牌DANNER聯名的Ground Y × Danner Collaboration Collection，以後者系列中日本製型號「Mountain Tread」為基礎，鞋身使用黑色皮革與藍色翻毛兩種色彩質材，紅色鞋帶與鞋舌則壓印以Danner、Ground Y標誌。看似厚重粗獷的鞋身側邊並有拉鍊設計方便穿脫，進而營造出強悍、但納入機能考量的都會山系風格。

除了正裝皮鞋、雕花牛津鞋，TESTONI秋冬新品同樣也有一款白色平底膠邊休閒鞋，搭配正裝展現Smart Casual的類商務風格。圖／TESTONI提供
除了正裝皮鞋、雕花牛津鞋，TESTONI秋冬新品同樣也有一款白色平底膠邊休閒鞋，搭配正裝展現Smart Casual的類商務風格。圖／TESTONI提供
強調不規則、不對稱的個性剪裁的Ground Y，再推出與專業登山靴品牌的聯名款，展現都會越野的強烈調性。圖／Ground Y提供
強調不規則、不對稱的個性剪裁的Ground Y，再推出與專業登山靴品牌的聯名款，展現都會越野的強烈調性。圖／Ground Y提供
Bottega Veneta，Orbit編織鸚鵡綠休閒鞋，29,000元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta，Orbit編織鸚鵡綠休閒鞋，29,000元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta的Orbit編織鸚鵡綠休閒鞋後的防滑膠底並設計成品牌經典的編織樣式，頗具辨視度。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta的Orbit編織鸚鵡綠休閒鞋後的防滑膠底並設計成品牌經典的編織樣式，頗具辨視度。圖／Bottega Veneta提供
Ground Y，經典Danner登山靴藍色款，價格店洽。圖／Ground Y提供
Ground Y，經典Danner登山靴藍色款，價格店洽。圖／Ground Y提供

運動 品牌 西裝 林柏宏

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