三星Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition限量版今開賣！三星商城火速接單額滿
三星電子日前與Thom Browne跨界合作，推出Samsung Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition限量版，將三星先進摺疊科技與Thom Browne頂級時裝設計完美交織，一釋出在台上市訊息，即刻掀起討論風潮。雖然Samsung Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition限量版整組要價近10萬元，但星粉仍全力力挺，今天（9月12日）上午10點起正式開賣，三星商城旋即傳出捷報，宣布接單額滿，近日三星微風南山旗艦體驗館的賞機人潮更是絡繹不絕、詢問不斷，如果想入手尊爵不凡的行動體驗，快把握三星微風南山旗艦體驗館的限量購機機會。
Samsung Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition限量版以「Black Tie」社交場合概念為題，汲取Thom Browne經典的紅白藍條紋元素，再以精巧的金色點綴，呈現前衛大膽卻又深富內涵的美感，處處吸引眾人目光。不僅在外觀上大放異彩，效能也同樣出色，Samsung Galaxy Z Fold5搭載7.6吋大螢幕，可同時執行多個應用程式，帶來更靈活且流暢的操作體驗，加上S Pen助力揮灑創意不設限；結合全新Samsung Galaxy Watch6系列，實現生態圈的無縫串聯；一系列獨家配件更顯尊榮，即刻展開行動生活新美學。
採用高質感盒裝的Samsung Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition限量版，內含Samsung Galaxy Z Fold5 12GB+512GB版一台、Samsung Galaxy Watch6 40mm藍牙版一支、兩組專屬Samsung Galaxy Z Fold5皮革保護殼（2件式）、兩組專屬Samsung Galaxy Watch6皮革錶帶、一組S Pen Fold Edition專屬Fold 系列S Pen觸控筆、專屬S Pen皮革保護套、25W旅充頭、傳輸線、Samsung Galaxy Watch充電器，建議售價99,888元，限量販售、售完為止。
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