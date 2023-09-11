盤點威尼斯影展最辣女星 50歲的她穿薄紗大勝20歲妹子

甫落幕的2023年第80屆的威尼斯影展眾星雲集，也創造了許多令人難忘的時尚時刻。好萊屋新生代最紅的女星席德妮史威尼（Sydney Sweeney）和莉莉萊茵哈特（Lili Reinhart）都來到水都，曾被傳不合的兩人，不約而同地以簡約的白鑽襯托禮服，以經典的黑白色調展現優雅高貴的氣質。「高校18禁」辣妹形象走紅的席德妮史威尼，出席Giorgio Armani威尼斯活動時，身穿一身黑色的花朵刺繡禮服，配戴寶格麗（BVLGARI）頂級珠寶MAGNIFICA系列頂級鑽石項鍊，氣勢十足。因美劇「河谷鎮」竄紅的莉莉萊茵哈特在同場合則是配戴了蕭邦（Chopard）高級珠寶鑽石項鍊，整整5排共226克拉的心形切割鑽石，配上裸膚色的貼身禮服和收起的長髮，性感迷人。兩人並大方擁抱打破不和傳言。

不過敢於穿搭的資深前輩女星，也沒在客氣。在amfAR慈善晚宴上兩大最強武打女星蜜拉喬娃維琪（Milla Jovovich）和凱特貝琴賽（Kate Beckinsale）都配戴了蕭邦珠寶亮相，蜜拉喬娃維琪選穿衣習粉色緞面禮服，搭配蕭邦的圈形鑽石耳環；凱特貝琴賽則是以金色調的鑽石耳環和47克拉紫水晶雞尾酒戒指配襯火辣的薄紗禮服。《Memory》首映紅毯上，潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）以寶格麗的魅惑感蛇形珠寶配襯一身貼身的金色亮片禮服，三人讓人完全看不出年紀！ 蜜拉喬娃維琪配戴蕭邦珠寶出席amfAR慈善晚宴。圖／蕭邦提供 美國女星SYDNEY SWEENEY配戴寶格麗頂級珠寶出席Giorgio Armani威尼斯活動。圖／寶格麗提供 BVLGARI MAGNIFICA系列頂級鑽石手環。圖／寶格麗提供 好萊塢女星潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）配戴寶格麗珠寶出席第80屆威尼斯影展《Memory》首映紅毯 美國演員Lili Reinhart配戴蕭邦作品出席Armani晚宴。圖／蕭邦提供 蕭邦高級珠寶系列鑽石耳環。圖／蕭邦 BVLGARI SERPENTI VIPER系列 玫瑰金縞瑪瑙與鑽石戒指 (AN859194) 蕭邦高級珠寶系列鑽石項鍊鑲嵌226.34克拉心形切割鑽石。圖／蕭邦提供 BVLGARI SERPENTI系列頂級孔雀石與鑽石手環 (266703) BVLGARI MAGNIFICA系列頂級鑽石項鍊。圖／寶格麗提供