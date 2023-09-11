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盤點威尼斯影展最辣女星 50歲的她穿薄紗大勝20歲妹子

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
（由左至右）女星蜜拉喬娃維琪和凱特貝琴賽配戴蕭邦作品出席Armani晚宴。圖／蕭邦提供
（由左至右）女星蜜拉喬娃維琪和凱特貝琴賽配戴蕭邦作品出席Armani晚宴。圖／蕭邦提供

甫落幕的2023年第80屆的威尼斯影展眾星雲集，也創造了許多令人難忘的時尚時刻。好萊屋新生代最紅的女星席德妮史威尼（Sydney Sweeney）和莉莉萊茵哈特（Lili Reinhart）都來到水都，曾被傳不合的兩人，不約而同地以簡約的白鑽襯托禮服，以經典的黑白色調展現優雅高貴的氣質。「高校18禁」辣妹形象走紅的席德妮史威尼，出席Giorgio Armani威尼斯活動時，身穿一身黑色的花朵刺繡禮服，配戴寶格麗（BVLGARI）頂級珠寶MAGNIFICA系列頂級鑽石項鍊，氣勢十足。因美劇「河谷鎮」竄紅的莉莉萊茵哈特在同場合則是配戴了蕭邦（Chopard）高級珠寶鑽石項鍊，整整5排共226克拉的心形切割鑽石，配上裸膚色的貼身禮服和收起的長髮，性感迷人。兩人並大方擁抱打破不和傳言。

不過敢於穿搭的資深前輩女星，也沒在客氣。在amfAR慈善晚宴上兩大最強武打女星蜜拉喬娃維琪（Milla Jovovich）和凱特貝琴賽（Kate Beckinsale）都配戴了蕭邦珠寶亮相，蜜拉喬娃維琪選穿衣習粉色緞面禮服，搭配蕭邦的圈形鑽石耳環；凱特貝琴賽則是以金色調的鑽石耳環和47克拉紫水晶雞尾酒戒指配襯火辣的薄紗禮服。《Memory》首映紅毯上，潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）以寶格麗的魅惑感蛇形珠寶配襯一身貼身的金色亮片禮服，三人讓人完全看不出年紀！

蜜拉喬娃維琪配戴蕭邦珠寶出席amfAR慈善晚宴。圖／蕭邦提供
蜜拉喬娃維琪配戴蕭邦珠寶出席amfAR慈善晚宴。圖／蕭邦提供
美國女星SYDNEY SWEENEY配戴寶格麗頂級珠寶出席Giorgio Armani威尼斯活動。圖／寶格麗提供
美國女星SYDNEY SWEENEY配戴寶格麗頂級珠寶出席Giorgio Armani威尼斯活動。圖／寶格麗提供
BVLGARI MAGNIFICA系列頂級鑽石手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI MAGNIFICA系列頂級鑽石手環。圖／寶格麗提供
好萊塢女星潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）配戴寶格麗珠寶出席第80屆威尼斯影展《Memory》首映紅毯
好萊塢女星潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）配戴寶格麗珠寶出席第80屆威尼斯影展《Memory》首映紅毯
美國演員Lili Reinhart配戴蕭邦作品出席Armani晚宴。圖／蕭邦提供
美國演員Lili Reinhart配戴蕭邦作品出席Armani晚宴。圖／蕭邦提供
蕭邦高級珠寶系列鑽石耳環。圖／蕭邦
蕭邦高級珠寶系列鑽石耳環。圖／蕭邦
BVLGARI SERPENTI VIPER系列 玫瑰金縞瑪瑙與鑽石戒指 (AN859194)
BVLGARI SERPENTI VIPER系列 玫瑰金縞瑪瑙與鑽石戒指 (AN859194)
蕭邦高級珠寶系列鑽石項鍊鑲嵌226.34克拉心形切割鑽石。圖／蕭邦提供
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BVLGARI SERPENTI系列頂級孔雀石與鑽石手環 (266703)
BVLGARI SERPENTI系列頂級孔雀石與鑽石手環 (266703)
BVLGARI MAGNIFICA系列頂級鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
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鑽石 珠寶 威尼斯

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