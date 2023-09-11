丁海寅可愛萌、ITZY禮志辣秀美肩 站台Canada Goose聯名新裝上市

韓國男神丁海寅即將來台舉辦粉絲見面會，在此之前他與女團ITZY成員禮志一同出席奢華機能服飾品牌Canada Goose與韓國時裝品牌Rokh、裝置藝術家Matt McCormick三方聯名系列上市活動。現身時身穿聯名新款的丁海寅呈現又萌又呆的模樣，引起粉絲尖叫；禮志則是秀出香肩，把機能服飾詮釋出性感樣貌。

丁海寅參加Canada Goose與Rokh、Matt McCormick聯名系列新裝上市活動， 順髮的造型與略為豐潤的臉節，和他出演綜藝節目「演員旅行中」的狀態差不多，呈現又萌又呆的模樣，讓粉絲們看了不禁都露出「姨母笑」。而ITZY禮志則傳達出年輕世代的穿衣審美，以短版上衣搭配工裝元素的風衣，擺拍時除了秀出纖腰之外，更露出美肩，演繹出性感模樣。此次的三方聯名系列共推出8款單品，包括外套、針織毛衣及配件。重點單品之一就是禮志身穿風衣，這是以設計師品牌Rokh的獨特oversized版型為基礎，加上Canada Goose保暖機能而成。另外丁海寅詮釋的印花圖案夾克也不容錯過，印上了McCormick手繪圖樣，正面牛仔及背面的西部沙漠風景都體現出自由奔放風格，袖口的束帶細節則又非常Rokh，二者融合得恰到好處。

adidas TERREX和National Geographic雙品牌在這一季再度聯名，以「追光之旅」為主題，將極光概念加在全新服飾系列中。圖／adidas提供

「一加一大於二」說的就是adidas TERREX和National Geographic合作系列，雙品牌在這一季再度聯名，以「追光之旅」為主題，將極光概念加在全新服飾系列中。於是可看到adidas TERREX分別再現了從格陵蘭島上空拍攝北極光照片於夾克上，並融入National Geographic經典黃配色與黃框元素，加上寬鬆版型設計不論男女都能混搭出最潮的戶外風格。

ITZY禮志演繹Canada Goose與Rokh、Matt McCormick三方聯名系列長版廓形風衣 。圖／摘自instagram

ITZY禮志演繹Canada Goose與Rokh、Matt McCormick三方聯名系列長版廓形風衣 。圖／摘自instagram

丁海寅詮釋了Canada Goose與Rokh、Matt McCormick三方聯名系列印花圖案夾克。圖／摘自instagram

丁海寅詮釋了Canada Goose與Rokh、Matt McCormick三方聯名系列印花圖案夾克。圖／摘自instagram

Canada Goose與Rokh、Matt McCormick三方聯名系列羊毛針織頭套，11,000元。圖／Canada Goose提供

Canada Goose與Rokh、Matt McCormick三方聯名系列印花圖案夾克，42,600元 。圖／Canada Goose提供

adidas TERREX和National Geographic聯名系列女裝三合一防水夾克，10,400元。圖／adidas提供

adidas TERREX和National Geographic聯名系列男裝圓領上衣，1,990元。圖／adidas提供