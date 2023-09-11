丁海寅可愛萌、ITZY禮志辣秀美肩 站台Canada Goose聯名新裝上市
韓國男神丁海寅即將來台舉辦粉絲見面會，在此之前他與女團ITZY成員禮志一同出席奢華機能服飾品牌Canada Goose與韓國時裝品牌Rokh、裝置藝術家Matt McCormick三方聯名系列上市活動。現身時身穿聯名新款的丁海寅呈現又萌又呆的模樣，引起粉絲尖叫；禮志則是秀出香肩，把機能服飾詮釋出性感樣貌。
丁海寅參加Canada Goose與Rokh、Matt McCormick聯名系列新裝上市活動， 順髮的造型與略為豐潤的臉節，和他出演綜藝節目「演員旅行中」的狀態差不多，呈現又萌又呆的模樣，讓粉絲們看了不禁都露出「姨母笑」。而ITZY禮志則傳達出年輕世代的穿衣審美，以短版上衣搭配工裝元素的風衣，擺拍時除了秀出纖腰之外，更露出美肩，演繹出性感模樣。此次的三方聯名系列共推出8款單品，包括外套、針織毛衣及配件。重點單品之一就是禮志身穿風衣，這是以設計師品牌Rokh的獨特oversized版型為基礎，加上Canada Goose保暖機能而成。另外丁海寅詮釋的印花圖案夾克也不容錯過，印上了McCormick手繪圖樣，正面牛仔及背面的西部沙漠風景都體現出自由奔放風格，袖口的束帶細節則又非常Rokh，二者融合得恰到好處。
「一加一大於二」說的就是adidas TERREX和National Geographic合作系列，雙品牌在這一季再度聯名，以「追光之旅」為主題，將極光概念加在全新服飾系列中。於是可看到adidas TERREX分別再現了從格陵蘭島上空拍攝北極光照片於夾克上，並融入National Geographic經典黃配色與黃框元素，加上寬鬆版型設計不論男女都能混搭出最潮的戶外風格。
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